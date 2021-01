Norwegian-ansatt etter regjeringens u-sving: – Veldig klare for å få komme tilbake igjen

Anne Madland (53) har vært kabinansatt i Norwegian i 14 år. Etter dagens håndsrekning fra regjeringen er hun lettet. Håpet er at hun snart ser permitterte kolleger tilbake i jobb igjen.

Torsdag morgen kom meldingen om at regjeringen snur, og nå er positive til å bidra med penger til Norwegian. U-svingen skjer etter flyselskapets oppdaterte redningsplan.

– Meldingen fra regjeringen i dag var en skikkelig gladsak for oss, det må jeg si. Det var veldig bra, og vi er veldig glade og tenker at dette er forventet, sier Madland til E24.

Hun har vært i flybransjen i 25 år, og forteller at hun hadde håpet og trodd at regjeringen ville hjelpe til.

– Jeg har ikke vært i tvil i det hele tatt. Jeg har bare hatt en god magefølelse hele veien, om at dette kom til å gå.

Hun sier hun aldri hadde trodd flyselskapet ville være i en situasjon hvor de måtte ha regjeringens støtte for å unngå konkurs.

– Men så hadde jeg jo ikke trodd at det skulle komme en pandemi heller.

Glade og støttende passasjerer

Madland forteller at passasjerene har kommet med støttende ord når hun har møtt de på flyginger.

– Spesielt passasjerene i Nord-Norge er veldig glade for at vi er der, og kommenterer at de heier på oss. Det er veldig hyggelig og positivt, legger hun til.

Hun opplever også en lagånd blant kollegene, og en følelse av samhold.

– Ikke bare av de få som er igjen på jobb, men også de som er permitterte. De er veldig klare for å få komme tilbake igjen og jobbe.

Hun har ikke møtt noen kolleger etter at nyheten kom, ettersom hun er hjemme på Bryne – og ikke ute og flyr.

– Påkjenning for mange

Rene-Charles Gustavsen er kabinsjef i Norwegian, og leder av kabinforeningen for Parat. Han påpeker at alt som er positivt er gode nyheter for dem.

– Når pressen skriver om de kritiske ukene for selskapet er det klart det preger oss. Det er ekstremt dedikerte medarbeidere som står på hele tiden. Det har en direkte påvirkning på oss i hverdagen, forklarer han.

Da det ble kjent at langdistanse skulle legges ned og 2.000 ansatte ville miste jobben, var stemningen tung.

– Det er klart det er en påkjenning for mange. Med dette signalet har man tydeligvis gjort grep som er riktig. Dette dreier seg jo om norske arbeidsplasser, og ikke bare piloter og kabinansatte, men alle rundt.

Han mener det er viktig med en kontantstøtteordning uansett og sier de ansatte har tillit til ledelsen.

– De har gjort et formidabelt stykke arbeid.

Forventer krisepakke og kapital

Leder for Pilotforbundet i Parat, Oddbjørn Holsether, er glad for å få regjeringen på banen, men vil gjerne se hva- og hvor mye penger som kommer.

– Så langt vet vi ikke hvor mye penger regjeringen vil bidra med. Norsk luftfart er i krise og jeg forventer at regjeringen bidrar både med kapital i forbindelse med restruktureringen, i tillegg til en krisepakke for hele norsk luftfart, sier Holsether.

Han sier det er veldig bra at regjeringen kommer på banen med en god finansiell støtte.

– Det er samtidig viktig at regjeringen følger opp de forutsetninger som er gitt underveis. Her sikter vi spesielt til at det er norske arbeidsplasser som prioriteres og ikke minst at flyselskapene aksepterer faste og direkte ansettelser.

Stiller vilkår

I den nye planen kom Norwegian med to mulige verktøy til regjeringen: Å gå inn på eiersiden og bli aksjonær i selskapet, eller bidra med hybrid kapital. Det betyr evigvarende lån med gunstige betingelser.

Regjeringen valgte altså det siste.

I tillegg til at Stortinget må godkjenne en eventuell støtte, stiller regjeringen flere vilkår:

Selskapet må tilføres nødvendig ny kapital på minimum 4,5 milliarder kroner hovedsakelig fra institusjonelle og strategiske investorer.

Deltagelsen i et hybridlån vil skje på markedsmessige vilkår.

Det er en forutsetning at selskapet får endelig godkjent en samlet restruktureringsplan innenfor de rammer selskapet har lagt frem.

Norwegian har selv sagt at de vil hente inn mellom fire og fem milliarder i ny kapital. Regjeringens vilkår er altså minst 4,5 milliarder.