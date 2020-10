Fjordkraft beskyldes for å lure kunder: Storaksjonær «tar kritikken alvorlig»

Børskometen Fjordkraft er et av 29 strømselskaper Forbrukerrådet anklager for å lure kunder med juksepriser. – Saken blir et naturlig tema neste gang vi møter selskapet, sier Alfred Berg-forvalter Leif Eriksrød.

Kraftkonsernet Fjordkraft Holding har vært en eventyrlig investering siden børsnoteringen i mars 2018, med en oppgang på over 160 prosent.

Bak suksessen ligger både treffsikre oppkjøp og organisk kundevekst. Fjordkraft hadde 911.663 strømleveranser ved utgangen av tredje kvartal, en vekst på hele 40 prosent fra samme tid i fjor.

Nå stilles veksten i et grelt lys av en ny undersøkelse fra Forbrukerrådet, som har avdekket en praksis med hemmelige priser hos Fjordkraft og 28 andre selskaper som selger strøm til norske forbrukere.

Ifølge Forbrukerrådet fører dette til at kundene må betale en høyere regning enn forespeilet, og praksisen er nå klaget inn til Forbrukertilsynet for brudd på markedsføringsloven og angrerettloven.

Fond forvaltet av Alfred Berg eier til sammen 4,5 prosent av Fjordkraft, og er dermed selskapets femte største eier.

– Vi har sett artiklene om Forbrukerrådets undersøkelse. Forbrukerrådet gjør jobben sin, og dersom markedspraksisen blir dømt ulovlig, forventer vi at selskapet innretter seg etter dette. Saken blir et naturlig tema neste gang vi møter selskapet, sier forvalter for Alfred Berg Gambak, Leif Eriksrød, til E24.

DNB skal grave videre

Folketrygdfondet har det siste året kjøpt seg opp til å bli største aksjonær i Fjordkraft med 8,5 prosent av aksjene, etter hvert som den tidligere storeieren BKK gradvis har solgt seg ned.

– Vi registrerer at Forbrukerrådet har klaget inn flere selskaper, herunder Fjordkraft, til Forbrukertilsynet for mulige lovbrudd. Vi avventer resultatet av denne prosessen, skriver Folketrygdfondets direktør for aksjer, Nils Bastiansen, i en e-post til E24.

Fond forvaltet av DNB Asset Management sitter på i underkant av seks prosent av Fjordkraft-aksjene. Kritikken mot selskapet tas alvorlig, ifølge DNB Norge-forvalter Einar Andre Johansen.

– Vi har forsøkt å sette oss inn i Forbrukerrådets kritikk, og har dialog med både selskapet og analytikere som dekker aksjen for å prøve å forstå hvorvidt dette er reelle kritikkverdige forhold som bør tas tak i, sier Johansen.

Han understreker at DNB Norge som en stor aksjonær vil være i en posisjon til å prøve å påvirke selskapet dersom det eksisterer forretningspraksis som er uheldig.

– Denne problemstillingen med strømselskapenes salgspraksis er ikke ny. I hvilken grad gjorde dere undersøkelser av Fjordkrafts forretningspraksis før dere investerte i selskapet?

– Vi har søkt å sette oss inn i produkter og forretningspraksis før vi investerte i selskapet. Vi opplever Fjordkraft som en stor og seriøs aktør. Men vi tar likevel kritikken på alvor, og prøver å grave videre i hvorvidt det finnes avtaler som ikke behandles på den måten de burde, sier Johansen.

Ønsker felles retningslinjer

Fjordkrafts kommunikasjonsrådgiver Jon Vaag Eikeland uttalte til VG torsdag at det er utfordrende å svare på kritikken fra Forbrukerrådet uten at de er kjent med dokumentasjonen denne bygger på, og hvilke forhold som konkret gjelder Fjordkraft.

– Vi er opptatt av å følge gjeldende lover og regler og vil gå i dialog med Forbrukertilsynet dersom de mener det er noe vi bør endre, sa Eikeland blant annet til avisen.

– Hvordan vil dere som eier følge opp denne saken videre med selskapet?

– Fjordkraft er en av pådriverne for at bransjeorganisasjonen Energi Norge skal utarbeide felles retningslinjer for trygg strømhandel, og selskapet har til hensikt å følge eventuelle slike retningslinjer. Vi mener dette er en svært konstruktiv måte å angripe problemstillingen på, som vil være positivt ikke bare for Fjordkraft, men også for kunder så vel som hele bransjen, sier Johansen.

– Vi vil i vår videre dialog med selskapet oppfordre til å fortsette dette arbeidet, på vei mot et mer transparent strømmarked.

– Har du selv opplevd å klø deg i hodet over pristillegg på din egen strømfaktura som du ikke husker å ha bedt om?

– Vårt forvalterteam består av strømkunder av mange typer. Vi har alt fra trofast Fjordkraft-kunde, til aktiv strømshopper som bytter strømavtale ofte ettersom priser endres. Vi har ikke opplevd at det har blitt tillagt kostnader som ikke har vært opplyst, sier Johansen.

– Men hvis vi forstår Forbrukerrådets kritikk riktig så er heller ikke det kjernen i denne saken, men at det tillegges skjulte kostnader som ikke spesifiseres. Per definisjon vet man ikke om man har blitt tillagt skjulte kostnader, sier DNB-forvalteren.

– Jeg skal vel ikke påstå at jeg har finlest strømregningene mine akkurat, så det er vel ikke så mye der jeg har bitt meg merke i, sier Eriksrød i Alfred Berg.

