57 mrd. forduftet for spekulanter i olje- og gassaksjer i november

Aksjemarkedet fant tilbake appetitten for energiaksjer forrige måned, en helomvending som tok et milliardjafs av shorternes saftige virusgevinst i år.

Oljeaksjer gjorde det sterkt i USA i november, blant annet på grunn av en rotasjon i markedet fra vekstaksjer til verdiaksjer. Vis mer byoutline DAVID MCNEW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Publisert: Publisert: 7. desember 2020 12:07

Olje- og gassaksjer har uten tvil vært blant de verste børsinvesteringene i år, i kjølvannet av den brutale coronaknekken i oljeprisen.

Men i november snudde det fullstendig. Med en oljepris som tikket oppover, skjøt en rekke av energiaksjene fart igjen – selv i den kriserammede riggbransjen. Det ga store tap for spekulanter verden over som vedder på kursras i energisektoren på New York-børsen, kalt shorting.

Dette er shortsalg Når en investor selger aksjer «short» – selger han i realiteten aksjer han ikke har. Normalt gjør man samtidig en avtale med en annen aksjeeier om å «låne» et antall aksjer, slik at kjøperen er garantert å få aksjene levert. Formålet med slikt shortsalg er å tjene penger på at aksjen faller i verdi, innen utlåneren av aksjer vil ha aksjer tilbake. En shortskvis er noe som skjer i aksjer som har en stor andel investorer som vedder på kursfall. Når slike aksjer plutselig stiger, faller verdien av disse investeringene, og dette kan føre til at shortselgerne enten ønsker eller blir tvunget til å kvitte seg med posisjonen. Det skaper et unaturlig stort positivt trykk på aksjen, som gjerne fører til en betydelig kursoppgang. Vis mer vg-expand-down

Tall fra analysebyrået S3 Partners viser at det i november ble påført shorttap på 6,35 milliarder dollar, eller 57 milliarder kroner, fordelt på over 700 aksjer her.

Det tunge energiåret som går mot slutten betyr riktignok at de samlede shortposisjonene i sektoren fortsatt er opp 20 milliarder dollar, eller 176 milliarder kroner, siden nyttår.

Snuoperasjon fra vekst til verdi

Oppgangen i energiaksjer i november forklares blant annet med en rotasjon i markedet fra stor appetitt på vekstaksjer til å kaste seg over såkalte verdiaksjer igjen.

Verdiaksjer er aksjer som er priset lavt i forhold til inntjeningen. Dette gjelder nå i stor grad sykliske aksjer, altså de som svinger i takt med konjunkturene i økonomien, som innenfor olje- og gassektoren.

Vekstaksjer er på sin side høyt priset sammenlignet med inntjeningen, i tro på at selskapet vil vokse kjapt. Det er for eksempel mange av coronavinnerne, som teknologiselskaper, samt de flere av de «grønne» aksjene som har blitt sendt til værs.

Forvalter Martin Mølsæter i First Fondene er blant dem som er skråsikker på at denne utviklingen vil fortsette.

– Verdiaksjer har gjort det fryktelig dårlige i mange år og handles på sitt laveste på 40 år mot vekstaksjer. Historisk de siste 30 årene har dette snudd seks ganger i verdiaksjers favør og hver gang har det skjedd når man har vært gjennom en resesjon eller en større økonomisk nedtur, sier Mølsæter.

Årsaken er at verdiaksjene har lave marginer, altså er det er de som har lavest lønnsomhet.

– Og når vi går inn i en resesjon så går de dårligste selskapene konkurs, som hever lønnsomheten for dem som er igjen. Selskapene med dårlig lønnsomhet som står igjen, er også de som i størst grad klarer å kutte kostnader. De bruker krisen til det å gjøre det, mener forvalteren.

I et intervju sist uke uttale Mølsæter at han er mest positiv til olje blant råvarene neste år.

Gigantaksjer svidde mest

De amerikanske energiaksjene som var verst for shorterne i november var større selskaper som Conocophilips, Marathon Petro, Exxon Mobil og Chevron.

Disse påførte tap på henholdsvis 346 millioner dollar, 289 millioner dollar, 280 millioner dollar, 265 millioner dollar og 234 millioner dollar.

Alle de fire har veddemål på over en milliard dollar, eller nær ni milliarder kroner, mot seg.

Oversiktene viser at andre kjente energiaksjer i USA som Transocean, Halliburton og Schlumberger har veddemål mot seg på henholdsvis 161 millioner dollar, 687 millioner dollar og 344 millioner dollar.

Skyter ned shortskvis-spekulasjoner

Ifølge S3 Partners’ tall fortsetter shorterne å holde på posisjonene sine.

I november ble kun short-aksjer for 394 millioner dollar, eller 3,5 milliarder kroner, dekket inn i energisektoren. Til sammenligning er veddemålene mot aksjene i sektoren på 28 milliarder dollar, eller 246 milliarder kroner.

I markedet har det vært spekulasjoner om at en shortskvis (se faktaboks) lå bak de store aksjehoppene i november, men S3 Partners’ analysesjef Ihor Dusaniwsky uttaler i en kommentar at dette ikke er mulig når såpass få posisjoner ble dekket inn i perioden.

