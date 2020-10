Elkems batteriprosjekt kan få en prislapp på fire milliarder

Elkem ser store vekstmuligheter i batterimaterialer, og vil satse med en fabrikk i Porsgrunn. Nå starter jakten på investorer som kan være med å dra lasset.

Elkem har nylig valgt Herøya industripark i Porsgrunn som sted for byggingen av den mulige fabrikken. Vis mer byoutline Elkem

Elkem lanserte nylig en satsing på produksjon av batterimaterialer – et område der industrikjempen ser store vekstmuligheter fremover.

Konsernet har nå engasjert meglerhuset ABG Sundal Collier for å bistå med å finne mulige industrielle og finansielle partnere til prosjektet.

– Det er en stor vekstmulighet, og det vil bli svært kapitalintensivt. Og vi har flere vekstideer og muligheter enn Elkem kan finansiere, sier konsernsjef Michael Koenig.

– For å kunne utvikle det raskt trenger vi finansielle partnere. Ellers kan vi ikke utvikle dette så raskt som det må bli utviklet, sier han til E24.

Elkem-sjefen la tirsdag frem resultater for tredje kvartal, og på Oslo Børs faller aksjen rundt fem prosent i kjølvannet av tallslippet.

Investeringen kan bli på fire mrd.

Satsingen går ut på produksjon av anodegrafitt til bruk i batterier til blant annet elektriske biler.

Planen er en kapasitet på inntil 20.000 tonn i første omgang, som betyr en investering i størrelsesorden fire milliarder kroner, ifølge selskapet. Ved kapasitetsutvidelser vil også investeringene øke.

Elkem vil legge fabrikken kalt «Northern Recharge» til Herøya Industripark i Porsgrunn, men har ikke tatt investeringsbeslutningen enda. Det skal etter planen skje i 2021.

Først kommer et pilotanlegg i Kristiansand, som skal starte opp tidlig neste år.

– Det er startpunktet for å produsere materialer, kvalifisere kunder og demonstrere at teknologien virker. I andre halvår neste år håper vi at vi kan ta en investeringsbeslutning, sier Koenig.

TALLSLIPP: Elkem-sjef Michael Koenig la tirsdag frem resultatene for tredje kvartal. Her ved en tidligere anledning. Vis mer byoutline Kjetil Malkenes Hovland, E24

Ser vekstmulighet

Under resultatpresentasjonen tirsdag viste Elkem-sjefen anslag fra blant annet McKinsey om fremtidig batterietterspørsel. Om denne prognosen treffer vil etterspørselen globalt bli tidoblet over de neste ti årene.

– Det kommer definitivt til å vokse raskt. De fleste prognosene tilsier at det vil vokse med ti ganger frem til 2030. Men anslagene varierer mye. Om noe vil det trolig gå raskere enn vi tror. Historien har vist det.

– Vi er i begynnelsen av en eksponentiell utvikling, så det er vanskelig å vurdere, men vekstrater på 20 til 25 prosent per år tror jeg er fullstendig realistisk, sier Koenig.

De store vekstforventningene har bakgrunn i etterspørsel etter batterier som følge av elektrifisering av transportbransjen, storskala strømlagring i kraftbransjen og økende bruk av elektroverktøy, elektriske sykler og bærbar elektronikk.

Møter «stor interesse»

Elkem sikter seg inn på salg av anodematerialet til batteriprodusenter.

Denne uken inngikk selskapet en såkalt intensjonsavtale med selskapet Freyr, som satser på bygging av en batterifabrikk i Mo i Rana, for mulige leveranser.

Ifølge Koenig er Elkem nå i kontakt med en rekke potensielle kunder.

– Vi snakker med praktisk talt alle andre batteriselskaper også. Det er en stor interesse for våre materialer. Det er for tidlig å signere kontrakter, fordi vi må demonstrere at vi kan lage produktene, og kundene må også være sikre, sier Koenig.

Coronarammet

Elkem er et av selskapene som ble rammet av det økonomiske tilbakeslaget i kjølvannet av coronaviruset, ikke minst i bilindustrien som er en viktig kunde for industriselskapet.

Beskjeden fra Elkem ved kvartalspresentasjonen er at markedene er i bedring, men fortsatt svake enkelte steder.

I Kina er allerede bilsalget tilbake til nivåene fra før krisen, men i EU er salget rundt 20 prosent lavere. Europa blir nå i tillegg rammet av en ny smittebølge og flere land har strammet inn på tiltakene for å holde coronaviruset i sjakk.

– Vi ser ikke noen påvirkning ennå. Det som har skjedd spesielt de siste ukene gjør meg mer forsiktig. Akkurat nå ser vi en gjeninnhenting også i Europa og USA, men den bedringen er skjør, sier Koenig.

– Og nå får vi dårlige nyheter, og det er vanskelig å forutse hvor mye av det som allerede er i tilbakemeldingene fra markedet som vi ser nå. Det gjør prognosene, som allerede var vanskelige, enda vanskeligere – også fordi dette er så nytt, sier han.

