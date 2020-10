De amerikanske børsene hadde sin verste uke siden mars

Teknologigigantene falt kraftig etter resultatrush, med Twitter ned over 20 prosent.

30. oktober 2020

Alle de store børsindeksene falt med over fem prosent denne uken, med Dow Jones nesten ned sju prosent. Ukens siste børsdag ble spesielt sur som etter at flere av verdens største selskaper la frem sine resultater.

Slik ser det ut like etter stenging på Wall Street:

Dow Jones ned 0,58 prosent

Nasdaq ned 2,45 prosent

S&P 500 ned 1,21 prosent

Etter noen turbulente dager legger de amerikanske børsene den verste børsuken siden mars bak seg. Det skjer etter at smittetallene har økt flere steder, noe som har bidratt til at flere land har skjerpet inn tiltakene. Samtidig mangler USA fremdeles en aktiv krisepakke etter at politikerne ikke har klart å komme til enighet.

Skrekkfall for Twitter

Likevel er det altså teknologiselskapene som står i fokus på fredag. Torsdag kveld la både Apple, Alphabet, Facebook, Amazon og Twitter frem resultater, og flere av dem skuffet markedet.

Slik gikk det med teknologigigantene på ukens siste børsdag:

Alphabet (A-aksjen) opp 3,80 prosent

Apple ned 5,60 prosent

Facebook ned 6,31 prosent

Amazon ned 5,45 prosent

Twitter ned 21,09 prosent

Verst er altså utviklingen for Twitter som hadde 187 millioner aktive brukere i oktober. Det var åtte millioner færre enn hva markedet forventet. Tross svak brukervekst endte omsetningen på 936 millioner dollar, rundt 160 millioner dollar over forventningene.

Apple-smell i Kina

Heller ikke Apple klarte å overbevise investorene. Selskapet måtte ta til takke med 29 prosent lavere inntekter fra Kina i kvartalet. Dette forklarer selskapet med at området har blitt særlig hardt rammet av at det ikke ble lansert en ny iPhone i kvartalet.

Manglende iPhone gjorde også at smarttelefonsalget falt med 16 prosent i kvartalet, sammenlignet med samme periode i fjor. Rekordsalg av Mac og tjenester førte likevel til at selskapet kunne klappe seg på skulderen med en liten omsetningsvekst.

Facebook på sin side faller også tungt, på tross av at selskapet leverte et resultat som isolert sett var bedre enn ventet. Nettsamfunnet hadde 1,82 milliarder aktive brukere hver eneste dag i forrige kvartal, noe som var mer enn hva som ble anslått på forhånd.

Netthandelsgiganten Amazon, som onsdag lanserte i Sverige, klarte heller ikke å overbevise investorene, selv om selskapet omsatte for 915 milliarder kroner i kvartalet. I kommende kvartal venter selskapet å knuse den «magiske» grensen på 100 milliarder dollar i omsetning i et kvartal.