Schibsted knuser forventningene

Mediekonsernet hadde et driftsresultat på 678 millioner i tredje kvartal. - Et eksepsjonelt kvartal for Schibsted, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund.

Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Publisert: Publisert: 28. oktober 2020 08:48

Brutto driftsresultat (EBITDA) har økt kraftig fra samme kvartal i fjor, da det endte på 542 millioner kroner.

Det er også langt bedre enn ventede 537 millioner kroner, ifølge ifølge konsensusestimat fra Infront innhentet for TDN Direkt.

Driftsresultatet endte på 360 millioner, mot 290 millioner i samme periode i fjord. Mediekonsernet hadde i tredje kvartal driftsinntekter på 3,2 milliarder mot tre milliarder i samme kvartal i fjor.

Adevinta-salg

Resultat før skatt økte fra 266 millioner kroner til 321 millioner kroner.

Etter at Schibsted i sommer solgte seg ned i Adevinta er rubrikkselskapet nå skilt ut fra Schibsteds regnskaper, noe som får en negativ regnskapseffekt på 209 millioner kroner.

Resultatet etter skatt på 53 millioner kroner er dermed heller ikke direkte sammenlignbart med samme kvartal i 2019 da bunnlinjen endte på 402 millioner kroner.

VG drar inn mest

Schibsteds nyhetsmedier hadde en økning i digitale abonnementsinntekter på 19 prosent i tredje kvartal. Disse inntektene endte på 285 millioner i tredje kvartal 2020, mot 239 året før.

VG er avisen som drar inn mest penger, og hadde en omsetning på 441 millioner i kvartalet mot 418 millioner året før. Det tilsvarer en økning på fem prosent.

– Dette er en sterk forbedring fra fallende omsetning i begge kvartalene før, heter det i rapporten.

E24 er et datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte av E24s journalister har aksjer i Schibsted, gjennom deltagelse i konsernets aksjespareprogram for ansatte.