Lavere overskudd for DNB – tjente 5,55 milliarder

Storbanken tjente mindre i fjerde kvartal, men åpner utbyttekranen igjen. DNB-styret vil dele ut rundt 13 milliarder kroner til aksjonærene.

Asgeir Aga Nilsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det viser kvartalsrapporten onsdag.

Storbanken skriver at den er påvirket av lave renter og i fjerde kvartal falt også inntjeningen fra utlånene med 868 millioner kroner fra samme periode året før.

DNB fikk et resultat før skatt på 5,55 milliarder kroner i fjerde kvartal, ned fra 6,91 milliarder kroner i tilsvarende periode året før.

Samtidig varsler DNB utbetaling av utbytte igjen, etter det ble droppet i fjor.

Utbytte på 13 milliarder

Mange banker satt utbyttene på vent etter anbefaling fra tilsynsmyndighetene, som har fryktet store utlånstap som følge av pandemien.

På nyåret har Finansdepartementet bedt bankene om å være forsiktige med utbyttebetalingene. Rådet fra departementet er at norske banker ikke bør betale ut mer utbytte enn maks 30 prosent av det samlede årsresultatet for 2019 og 2020.

DNB skriver at banken følger anbefalingene og vil betale ut 8,40 kroner per aksje basert på 2019. Det tilsvarer rundt 13 milliarder kroner i samlet utbetaling.

Banken peker på at den såkalte kjernekapitaldekningen, som viser hvor solid banken er, var på rekordhøye 18,7 prosent.

Inntektene krympet

Analytikere som følger banken hadde sett for seg et lavere overskudd. Ifølge TDN Direkt ventet de et resultat før skatt på 5,35 milliarder kroner.

Analytikerne ventet også at netto renteinntekter falt til 9,39 milliarder kroner fra 10,35 milliarder i fjerde kvartal året før.

Fasiten viser et fall i netto renteinntekter til 9,48 milliarder kroner.

Netto renteinntekter er forskjellen på det banken selv betaler for å låne penger og det kundene betaler når de låner av banken, og er bankens hovedkilde til inntekter.

– 2020 var et krevende år for Norge og DNB, men den norske økonomien har klart

seg relativt bra gjennom pandemien, sier DNB-sjef Kjerstin Braathen i en pressemelding. Hun uttaler at DNB har kommet «styrket ut av pandemien».

Økte lånetap

Coronasituasjonen har gjort at avsetningene til lånetap har økt i bankene, spesielt innenfor den kriserammede offshoresektoren.

Banken setter til side 1,25 milliarder kroner til lånetap i fjerde kvartal, hovedsakelig i offshoreområdet, viser kvartalsrapporten.

Banken melder også at «situasjonen er fortsatt krevende» i dette området.

I første kvartal satt DNB til side 5,8 milliarder kroner til fremtidige utlånstap. I andre kvartal var avsetningene lavere, på 2,1 milliarder kroner, og i tredje kvartal 776 millioner kroner.

