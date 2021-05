Ny tung børsdag - kraftige fall i Europa og Asia

Europeiske og asiatiske børser fortsetter å falle etter at teknologiaksjer trakk ned Wall Street.

Det går mot en ny tung dag i aksjemarkedet. De nordiske børsene, deriblant Oslo, er stengt. Men europeiske og amerikanske markeder holder åpent. Det gjør også asiatiske markeder, der Tokyo-børsen fikk en spesielt dårlig dag. Vis mer byoutline PHILIP FONG / AFP

Etter at nye tall støttet opp under inflasjonsfrykten i aksjemarkedet onsdag, fortsetter børsene å falle på Kristi himmelfartsdag.

De europeiske aksjeindeksene peker ned like etter at børsene i området åpnet, og nedgangen er på over én prosent. Den tyske Dax-indeksen på Frankfurt-børsen faller 1,2 prosent, franske Cac40 i Paris er ned 1,2 prosent og FTSE100 i London faller 1,3 prosent.

Tokyo-børsen ned 2,5 prosent

Fallene har vært til dels enda større ved børsene i Asia og Stillehavsområdet på morgenkvisten. Nikkei 225 i Tokyo falt ved stenging 2,5 prosent og var den av de store indeksene som falt mest. Hang Seng i Hongkong er ned 1,27 prosent, Kospi i Seoul falt 1,3 prosent, Shanghai Composite var ned 0,9 prosent, FTSE Straits Times i Singapore falt 0,67 prosent og ASX 200 i Sydney falt 0,9 prosent.

Av enkeltaksjer falt Softbank ifølge Reuters etter at selskapet droppet å forlenge et tilbakekjøpsprogram på 23 milliarder dollar. Kursen var ned 7,8 prosent. Softbank er blitt en av verdens mektigste teknologiinvestorer og har i det siste investert i flere norske selskaper, som Kahoot, Autostore og Oda.

Skarpt fall i USA etter inflasjonsfall

På Wall Street var nedgangen tung og bred onsdag. Dow Jones endte ned 1,99 prosent, Nasdaq stengte ned 2,67 prosent og S&P 500 var ned 2,15 prosent. Sistnevnte hadde sin tyngste dag siden februar.

Forklaringen som trekkes frem er at investorene frykter høyere inflasjon kan føre til at USAs sentralbank setter opp renten igjen tidligere enn de har sett for seg. Aksjemarkedet har levd med nullrente rundt ett år, og sentralbankpenger som pumpes inn i markedet har fått mye av æren for at aksjemarkeder har satt flere rekorder under pandemien, til tross for nedstenginger og strenge restriksjoner.

Høyere renter anses som negativt særlig for vekstselskaper, der inntjeningen ligger frem i tid. Det er også disse selskapene som har blitt hardest rammet den siste tiden.

Inflasjonen har økt i USA, samtidig som verdens største økonomi henter seg kraftig inn, takket være vaksiner og gjenåpning etter pandemien.

USAs konsumprisindeks hadde en årsvekst på 4,2 prosent i april, den største veksten siden september 2008. Månedsveksten fra mars til april var på 0,8 prosent. Det er opp fra månedsveksten på 0,6 prosent i mars.

