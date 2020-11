Oslo Børs og oljeprisen løftes av vaksinenyheter

Oppgangen på Oslo Børs tiltar etter at Pfizer meldte om enda høyere effektivitet for deres coronavaksine. Selskapet skal også sende vaksinen til godkjenning innen «få dager».

Oslo Børs steg fra start onsdag, og styrker oppgangen rett før klokken 13. Hovedindeksen stiger 0,37 prosent etter at legemiddelselskapet Pfizer og tyske Biontech har meldt om at deres coronavaksine er 95 prosent effektiv.

Forrige uke opplyste selskapet at vaksinen var 90 prosent effektiv, noe som sendte børsene kraftig opp.

I tillegg skal selskapet sende vaksinen til godkjenning hos amerikanske myndigheter innen «få dager». Moderna, som oppga lignende effektivitet for deres vaksine mandag, planlegger å søke om godkjennelse innen noen uker, skriver Bloomberg.

Også oljeprisen løftes av nyheten og stiger 1,67 prosent for dagen til 44,5 dollar fatet rett før klokken 13.

Går mot oppgang i USA

På Wall Street peker pilene oppover før børsene i USA åpner i ettermiddag. Det etter en negativ avslutning på Wall Street kvelden før, etter at både S&P 500 og Dow Jones klatret til nye rekordhøyder tidligere i uken.

Både Biontech og Pfizer stiger solid i førhandelen på Wall Street, med en oppgang på henholdsvis 8,13 og 3,75 prosent.

På Asia-børsene har det stort sett vært oppgang onsdag morgen, der Tokyo-børsen er unntaket. Også i Europa er de store børsene i pluss i 13-tiden onsdag.

Børsdebutanter

Samme dag debuterer mobilselskapet Nortel på Merkur Market. Selskapet gjennomførte en emisjon i forbindelse med børsnoteringen der det ble hentet inn 75 millioner kroner ved å selge aksjer til 15,62 kroner per stykk. På formiddagen onsdag handles aksjen for 21,9 kroner, en oppgang på 40,2 prosent.

Også smartklokkeprodusenten Xplora Technologies har sin første børsdag. Xplora hentet i inngangen av november 100 millioner kroner til kurs 377 kroner. Senere har det blitt gjort en aksjesplitt som tilsvarer at tegningskursen var 15,08 kroner. I 13-tiden handles aksjen for 20 kroner, en oppgang på 32,6 prosent.

Samme dag starter også akseptperioden for Standard Drillings tilbakekjøpsprogram av opptil 30 millioner aksjer. Selskapet tilbyr aksjonærene å selge aksjene for 90 øre, noe som er rundt 14 prosent over sluttkursen tirsdag. Aksjen stiger 11,63 prosent til 0,88 kroner tidlig onsdag ettermiddag.

Oppgang for Havila

En rekke selskaper levert resultatrapporter før åpningstid på Oslo Børs. Blant dem er Play Magnus (opp 3,24 prosent), Klaveness Combination Carriers (opp 4,68), BW Energy (ned 0,56 prosent) og ADS Crude Carriers (ned 6,61 prosent).

Blant de mest omsatte på Børsen er Yara ned 4,67 prosent midt i handelsdagen. Aksjen går eksklusivt utbytte i dag. Nel er samtidig opp 1,46 prosent, mens DNB stiger 2,09 prosent.

Havila Shipping markerer seg som børsvinner med en oppgang på 29 prosent.

