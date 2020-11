Leasinggigant har solgt 156 millioner Norwegian-aksjer

AerCap har varslet at de jobber med å få videreutleid flyene Norwegian har leid. Nå varsler leasinggiganten at de også har redusert eierandelen sin i flyselskapet betydelig de siste månedene.

18. november 2020

Leasingselskapet AerCap har solgt unna 23,8 millioner aksjer i Norwegian gjennom datterselskapet Ballyfin Aviation Limited. Det kommer frem i en flaggmelding.

Selskapet flagger fordi det nå eier under ti prosent av aksjene i selskapet. Totalt eier AerCap nå 331 millioner aksjer i flyselskapet, tilsvarende ni prosent av Norwegians aksjekapital.

Til sammenligning hadde leasingselskapet 487,9 millioner aksjer i flyselskapet tilbake i juli, som var sist gang selskapet var nødt til å flagge eierskapet.

I tillegg har Aercap eierskap i evigvarige obligasjoner som kan konverteres til 219,5 millioner aksjer.

Vil videreutleie Norwegian-fly

Meldingen kommer en knapp uke etter at AerCap-sjef Aengus Kelly bekreftet at de har startet å leie ut flyene Norwegian i utgangspunktet har leid til andre.

– Vi har allerede leid ut to 787 (Boeing 787 Dreamliner, journ.anm.) som vi har hos Norwegian (...) og de gjenværende 787-ene markedsføres også for øyeblikket, sa konsernsjef Aengus Kelly i AerCap da han la frem selskapets kvartalstall nylig.

– Dette er store langdistansefly, med ny teknologi, og vi vil få dem leid ut, fortsatte han.

AerCap-sjefen beskrev videre en situasjon der markedet stoppet helt opp i våres. Da valgte leasingkjempen heller å la flyselskap som slet sitte på flyene, så lenge de kunne lagre dem, vedlikeholde dem og opprettholde driftssertifikatene på dem.

– Da vi gikk gjennom april, mai og juni var det veldig vanskelig å finne et hjem for fly (...) og etter hvert som man fant hjem og kunne ta flyene ut, så gjorde vi det, sa Kelly.

Norwegian har ikke ønsket å kommentere uttalelsene fra AerCap-sjefen utover det ledelsen tidligere har sagt.

AerCap slapp på samme måte som Norwegian sine kvartalstall tirsdag 10. november. Samme dag ga Anton Joiner, direktør for risikohåndtering i AerCap beskjed om at han trekker seg fra styret i Norwegian.

Det skjer bare måneder etter at Joiner ble valgt inn i styret, og konsernsjef Aengus Kelly ble valgt til leder av valgkomiteen på Norwegians generalforsamling 30. juni.

Det ble ikke gitt noen begrunnelse for at Joiner trer ut av styret. AerCap har opplyst til E24 at de ikke har noen kommentar til saken.

Krise etter statens nei

Forrige uke ble det kjent at regjeringen ikke ville komme med ytterligere støtte til Norwegian. Flyselskapet hadde ifølge E24s kilder bedt om mellom fire og fem milliarder kroner i støtte.

Coronapandemien har sendt luftfarten inn i krise og i tredje kvartal rant det 524 millioner kroner mer ut av Norwegian-kassen i måneden enn det kom inn. Uten store grep kan kassen være bunnskrapt rundt mai.

Da regjeringspartiene og Fremskrittspartiet mandag kom til enighet om den siste krisepakken, ble det klart at flypassasjeravgiften bortfaller i hele 2021. I tillegg blir summen avsatt til kjøp av flyruter økt til to milliarder kroner.

