Norwegian-kreditorer vil selge 95 millioner aksjer

Norwegian-kreditorer konverterer krav på 822 millioner kroner til drøye 95 millioner nye aksjer i selskapet, som skal selges i markedet.

Mange Norwegian-kreditorer har måttet ta til takke med å få tilbake fem prosent av sine krav – en såkalt dividende.

Redningsplanen som er banket gjennom i irsk og norsk rett bestemte at kreditorene uten sikkerhet for sine krav skulle få til sammen 500 millioner kroner i kontanter, pluss et restkrav som kan gjøres om til aksjer.

Nå melder selskapet at krav på 821,85 millioner kroner skal konverteres til 94.961.294 aksjer som skal selges i markedet av ABG Sundal Collier og DNB Markets.

Aksjene skal utstedes tirsdag, og vil bli solgt over en periode som i utgangspunktet er på tre måneder. Men denne perioden kan også forlenges.

Blir sittende med aksjer

Norwegian-kreditorene har også kunnet velge å motta aksjene, men bli sittende med dem.

Ifølge meldingen fra Norwegian har kreditorer med et samlet krav på 1,1 milliarder kroner valgt dette alternativet. Disse kravene vil da bli konvertert til rundt 125 millioner aksjer i selskapet som vil bli beholdt av aksjonærene. Disse aksjene kan da eventuelt selges i markedet senere.

Kreditorene har også hatt som valg å avstå fra å konvertere kravene til aksjer. Da blir restkravet videreført, men ikke betalt før det har gått syv år.

Ifølge meldingen har kreditorer med krav på totalt 120 millioner kroner mot Norwegian valgt å videreføre de reduserte kravet sine uten å konvertere dem til aksjer.

Tirsdag formiddag er Norwegian-aksjen opp 0,77 prosent for dagen til 10,48 kroner.

