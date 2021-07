Elon Musk med stikk mot Apple

Tesla-grunnlegger Elon Musk tar Epic Games’ side i den pågående rettsfeiden med Apple, og forteller om den gangen det var aktuelt å selge Tesla til Apple.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

– Apples App Store er en de facto global skatt på internett. Epic har rett, skriver Elon Musk på Twitter.

Han viser til den pågående rettstvisten mellom Epic Games og Apple. Stridens kjerne er at Epic Games, selskapet bak det populære spillet Fortnite, ikke ønsker å betale Apple hver gang de gjør et salg i App Store-butikken.

iPhone-produsenten krever at selskaper betaler en viss andel av profitten de gjør på App Store tilbake til Apple. For firmaer på størrelse med Epic, er prosentandelen på hele 30 prosent.

Det fikk Epic Games til å true med å trekke Fortnite fra platformen, noe de senere gjorde.

Tesla kunne bli kjøpt av Apple

I den samme Twitter-økten fortalte Musk sin historie om Apple-sjef Tim Cook. Musk svarte etter at en bok hevdet at Cook hadde ringt Musk for å foreslå et oppkjøp av Tesla.

– Cook og jeg har aldri snakket eller skrevet til hverandre, skriver Musk.

– På et tidspunkt ba jeg om å møte Cook for å snakke om at Apple kunne kjøpe Tesla. Det var ingen vilkår for kjøpet i det hele tatt. Han avslo å møtes. Tesla var verdt omtrent seks prosent av dagens verdi.

Musk spesifiserer ikke når dette skal ha skjedd. Bloomberg har forsøkt å få en kommentar fra Apple, men har så langt ikke fått svar

Teslas aksjekurs har hatt en eventyrlig utvikling de siste årene, og har steget 1.371 prosent de siste to årene.