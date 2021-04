Folketrygdfondet bommer på børsdebutanter - 215 millioner i minus

Folketrygdfondet har satset 1,6 milliarder som hjørnesteinsinvestor i nye børsselskaper, men avkastningen er svak.

TAPER: Folketrygdfondet har så langt ikke lykkes i rollen som hjørnesteinsinvestor. Her er administrerende direktør Kjetil Houg i fondet. Vis mer byoutline Kjetil Malkenes Hovland, E24

Ved fire børsnoteringer siden i fjor høst har Folketrygdfondet gått inn som hjørnesteinsinvestor når selskaper skulle børsnoteres.

Hjørnesteinsinvestorer får lengre tid til å sette seg inn i selskapet, og forhåndsforplikter seg til å kjøpe en vesentlig del av aksjene som skal utstedes eller selges før transaksjonen lanseres bredt i markedet.

Dermed fungerer de som et kvalitetsstempel for selskapet som skal på børs. Folketrygdfondet, med sine 292 milliarder kroner under forvaltning, har naturligvis en høy stjerne i denne kategorien.

Fondet har imidlertid hatt begrenset hell med sine satsinger så langt.

Ifølge E24s gjennomgang har Folketrygdfondet investert i underkant av 1,6 milliarder som hjørnesteinsinvestor før noteringene av Link Mobility, Meltwater, Aker Horizons og Aker Clean Hydrogen.

Dette er Folketrygdfondet Staten har delt opp pensjonsfondet i Statens pensjonsfond Norge og Statens pensjonsfond utland, eller Oljefondet.

Mens Oljefondet investerer i utlandet har Folketrygdfondet det meste av sine investeringer på Oslo Børs, blant annet i selskaper som Equinor, DNB og Telenor, og er blant de aller største investorene i det norske markedet.

Folketrygdfondet eier aksjer og obligasjoner i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Investeringene er fordelt med 85 prosent i Norge og 15 prosent på resten av Norden.

Av fondet skal 60 prosent være plassert i aksjer, mens 40 prosent er i obligasjoner.

Det er også satt en øvre grense for hvor mye fondet kan eie av et enkelt selskap, som er satt til 15 prosent i Norge, og 5 prosent i de øvrige nordiske landene. Vis mer vg-expand-down

Av disse er kun investeringen i Meltwater i pluss, med 31 millioner, og det samlede tapet er på 215 millioner. Det gir en negativ avkastning på 14 prosent.

Til sammenligning er Hovedindeksen på Oslo Børs opp 23 prosent siden fondets første investeringen av denne typen, i Link Mobility i slutten av oktober.

«Som en stor aktør i markedet kan vi ikke kommentere enkeltinvesteringer», skriver adm. direktør Kjetil Houg i Folketrygdfondet i en e-post til E24.

Han viser til at fondet har et langsiktig perspektiv i sin investeringsprosess, og er forberedt på at kursene både på porteføljen og på enkeltaksjer kan svinge mye på kort sikt.

«Nye og mer umodne selskaper vil naturlig ha stor kursrisiko i det korte bildet. Målet vårt er å treffe med våre selskapsvalg, men fasiten er langt fram i tid» skriver han videre, og legger til:

«Vi offentliggjør avkastningstall som viser hvordan vi har levert over tid. Våre resultater viser at vi har levert gode resultater i aksjeporteføljen over tid.»

Drømmetreff på vind og karbonfangst

Mens Folketrygdfondets investeringer i Aker Clean Hydrogen og Aker Horizons så langt har gått med nesten 200 millioner i tap, har det gått langt bedre med satsingen på to andre Aker-dominerte selskaper.

Folketrygdfondet deltok nemlig også i emisjonene før børsnoteringene av Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture i fjor sommer, men da som ordinær investor.

Her sitter Houg & co. med en eventyrlig gevinst på 420 millioner av en investering på knappe 77 millioner.

Dermed er det kanskje ikke så rart at fondet var ivrig etter å bli med på nye Aker-satsinger.

E24 skrev nylig at Folketrygdfondet har bedt Finansdepartementet om å få utvidet sitt investeringsmandat med aksjer som er notert eller skal søke notering på mindre regulerte markedsplasser utenom den regulære børsen – som Euronext Growth.

Per i dag kan fondet kun kjøpe aksjer utenom Oslo Børs og de regulerte nordiske børsene hvis det aktuelle selskapets styre har «uttrykt en intensjon om børsnotering», som nevnte Aker Horizons.

– Her er det en mulighet for oss til å komme litt tidligere til festen og slippe å løpe bena av oss når selskapet på et tidspunkt kommer inn i hovedindeksen, uttalte Houg til E24 på det tidspunktet.

