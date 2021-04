Sterk oppgang på Oslo Børs

Tungvekterne drar med seg Børsen oppover i tidlig handel.

Fra start stiger Oslo Børs 1,4 prosent til 1.073,8 poeng. Børsen får drahjelp fra tungvekterne Equinor og Norsk Hydro stiger henholdsvis 1,3 og 3 prosent.

På listen over dagens mest omsatte ligger Nel som stiger 6,6 prosent. Aksjen har den siste tiden skutt fart, Nel Hydrogen Fueling har mottok i påsken en kjøpsordre på hydrogenfyllestasjon i Canada.

Oppgangen kommer etter nye rekordnivåer på Wall Street mandag. På ukens første handelsdag kunne de to toneangivende indeksene notere seg nye toppnoteringer.

Dagens taper så langt er Petronor, som faller 12,4 prosent, etterfulgt av Golden Energy Offshore Services (-8,66).

Blandet stemning i Asia

I Asia- og Stillehavsregionen var det blandet stemning etter ferske PMI-tall fra Kina.

Opec+ besluttet i forrige uke å gradvis øke produksjonen fra og med mai. Markedet reagerte positivt på nyheten, men i etter at Iran også varslet økt produksjon har oljeprisen igjen falt tilbake.

Oljeprisen ble i nattetimene handlet for over 63 dollar fatet. I skrivende stund har den falt tilbake, og handles for 62,6 dollar etter en liten oppsving ved børsåpning.

