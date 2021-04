Ferd selger alle Sbanken-aksjene etter DNBs milliardbud

Investeringsselskapet var syvende største eier i Sbanken, men tar en solid gevinst etter å ha solgt alle aksjene.

Ferd eies av Johan H. Andresens og hans to døtre Katharina og Alexandra. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Johan H. Andresens investeringsselskap Ferd satt med 3,26 millioner aksjer før DNBs oppkjøpstilbud på 11,1 milliarder kroner.

Ferske aksjonærlister viser tirsdag at Ferd ikke lenger er blant de femti største eierne.

Ferd-sjef Morten Borge bekrefter i en tekstmelding at alle aksjene er solgt. Det innebærer en solid gevinst på aksjene.

Les på E24+ Historien om Sbanken: «Ingen marmor, ingen banksjefer, ingen skranker eller filialer»

Solgt for rundt 340 millioner

Bare siden budet ble kjent torsdag før helgen har kursen steget over 30 prosent, som gir en verdioppgang på rundt 80 millioner på beholdningen.

Aksjonærlistene har to dagers etterslep. Det betyr at Ferd solgte aksjene på torsdag eller fredag. Basert på kursene i perioden ble aksjene solgt for anslagsvis 340 millioner kroner.

Også andre investorer er ute av aksjonærlisten. Blant annet er ikke lenger fondet Delphi Norge og fondet Landkreditt Utbytte inne på listene.

Les også Ertzeid: Sbanken forsvinner. Braathen: For tidlig å si

Sikret seg betydelig eierandel

Da storbanken varslet oppkjøpstilbudet i forrige uke, hadde den allerede sikret seg aksept for budet fra største eier, oppkjøpsfondet Altor, som eier 25 prosent av Sbanken. Salget til DNB gir Altor en stor gevinst.

I etterkant har også DNB meldt om aksjekjøp i markedet, og banken satt med 9,5 prosent av aksjene på fredag, ifølge en børsmelding.

DNB-budet er 29,8 prosent høyere enn sluttkursen i Sbanken sist onsdag. Sammenlignet med gjennomsnittskursen justert for utbytte de siste seks månedene er budpremien på 49,8 prosent.

Les også Sbanken avsluttet Renteradar-samarbeid dagen før DNB-bud

Kundeopprør

Sbanken-kunder har reagert kraftig på at banken kan ende opp i DNBs eie. I etterkant av budnyhetene har de organisert seg på sosiale medier i et forsøk på å stoppe oppkjøpet.

Det vil de gjøre ved å kjøpe aksjer i Sbanken, fortalte initiativtager og mangeårig Sbanken-kunde Christian Jahr i forrige uke.

Han trakk frem flere årsaker til engasjementet blant kundene, deriblant at Sbanken scorer høyt i kundemålinger.

– Mange opplever nok at Sbanken er motstykket til DNB, og derfor blir nok engasjementet stort når de opplever at det nettopp er DNB som kan bli den nye eieren. Dette er det få av kundene som klarer å identifisere seg med, sa Jahr.