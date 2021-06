Sparker Jacob Schram som Norwegian-sjef – Geir Karlsen tar over

Norwegian og Jacob Schram er uenige om sluttpakke, og Schram må gå. – Styret har forsøkt å redusere den for å gjenspeile utfordringene luftfarten står overfor, men lyktes ikke.

Geir Karlsen (til venstre) tar over som Norwegian-sjef etter Jacob Schram (til høyre) Vis mer byoutline Adrian Nielsen / E24

Styret i Norwegian stemte søndag for å erstatte selskapets konsernsjef Jacob Schram på dagen – med virkning fra mandag.

Det kommer frem i en børsmelding mandag morgen.

Nok en gang er det selskapets finansdirektør Geir Karlsen som rykker opp og tar kontrollen i det norske flyselskapet.

Forrige gang det skjedde var i 2019 da gründer Bjørn Kjos gikk av som konsernsjef. Den gang ble Karlsen konstituert i rollen frem til en permanent konsernsjef ble utpekt.

Nå er det annerledes, for nå er det Karlsen som er utpekt som permanent konsernsjef av styret.

Karlsen har helt siden han kom inn i 2018 hatt en helt sentral rolle i Norwegian.

Karlsen har overfor finansmarkedet representert kontinuiteten i toppledelsen ut mot finansmarkedet og investorer, og han har ledet selskapets arbeid med å kutte kostnader og restrukturere selskapet.

– Jeg er glad for å kunne meddele at Geir Karlsen har akseptert styrets forespørsel om å tre inn i rollen som konsernsjef i Norwegian. Karlsen har ledet en vellykket finansiell rekonstruksjon av Norwegian, og han har den kompetansen, fokuset, tilliten og engasjementet som gjør ham til den beste konsernsjefen for Norwegian, sier Svein Harald Øygard, styreleder i Norwegian i en uttalelse.

– Nå som reiserestriksjonene er i ferd med å lette, er Norwegian klar til å tilby kundene våre tusenvis av flyginger i Norden og Europa. I tillegg vil selskapet iverksette ytterligere tiltak for å styrke posisjonen som lavprisflyselskap og for å sikre en bærekraftig lønnsomhet fremover. Geir er den ideelle konsernsjefen til å lede dette arbeidet, sier Øygard.

56-årige Karlsen kom inn i Norwegian våren 2018 i rollen som finansdirektør.

E24 har vært i kontakt med Jacob Schram som opplyser at han ikke har noen ytterligere kommentarer til avgjørelsen og det som kommer frem i børsmeldingen nå.

Forsøkte å forhandle ned sluttpakke

Selv om Schram per mandag ikke lenger er konsernsjef i Norwegian, vil han i en periode frem til 31. mars neste år være tilgjengelig for styret på fulltid i oppsigelsestiden.

Schrams ansettelseskontrakt som ble signert på slutten av 2019, gjør ham berettiget til ni måneders oppsigelsestid.

I denne perioden vil Schram motta sin nåværende lønn, og deretter vil et 15-måneders sluttvederlag gis i månedlige utbetalinger, som spesifisert i ansettelseskontrakten fra 20. november 2019.

Selskapet skriver at styret har forsøkt å redusere sluttpakken ned «til et nivå som reflekterer utfordringene i bransjen, men det ingen avtale har blitt nådd».

Aftenposten/E24 skrev nylig om lønns- og bonusordningene som er lagt opp i Norwegian nå på vei ut av coronakrisen.

I ordningene kommer frem at grunnlønnen til Jacob Schram i 2021 skulle være 7,0 millioner og Geir Karlsen 4,5 millioner.

Geir Karlsen skal fortsette på den lønnen, selv om han nå rykker opp fra å være finansdirektør til å bli konsernsjef.

I tillegg kommer bonusordninger og aksjeopsjoner som vil bli tildelt «avhengig av oppnåelse av forretningsplanen for 2021–2022». Aksjeopsjoner vil få en kurs basert på Norwegian-aksjen ved børsslutt 21. juni, kommer det frem.

– Vi har kommet til at Geir Karlsen er den beste til å lede selskapet fremover, sier styreleder Svein Harald Øygard til E24.

Han opplyser at styret tok beslutningen søndag kveld.

– Styret i Norwegian vedtok Schrams fratredelse og ansettelsen av Karlsen, sier Øygard.

Han vil ikke gå inn på hvorfor styret mener Schram ikke er den riktige personen til å lede Norwegian.

– Hvorfor skjer det så raskt?

– Når det først skal skje, kan det like gjerne skje med en gang. Det er klart at selskapet er i en viktig fase og Karlsen har vært instrumentell i å få på plass den finansielle rekonstruksjonen. Han har ledet arbeidet med utviklingen av forretningsplanen og det er den forretningsplanen som ligger til grunn for driften av Norwegian, sier Øygard.

Geir Karlsen 56 år gammel.

Er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Har vært finansdirektør i selskapet siden april 2018.

Ble utnevnt til fungerende konsernsjef i Norwegian i juli 2019, en rolle han hadde frem til desember 2019.

Har gjennom de 12 siste årene hatt ulike CFO-stillinger i internasjonale selskaper som Golden Ocean Group og Songa Offshore. Før Norwegian kom han fra stillingen som Group CFO i det London-baserte shippingselskapet Navig8 Group som har virksomhet over hele verden og er verdens største uavhengige skipspool-operatør.

Har bred erfaring fra børsnoterte selskaper innen shipping og offshore. Vis mer vg-expand-down

Karlsen sier at han er takknemlig for tilliten som styret har vist ham, og at han ser frem til å fortsette i Norwegian i den nye rollen som konsernsjef.

– Det viktigste for oss i tiden fremover blir å øke lønnsomheten i lavpris-segmentet, og å tiltrekke oss nye og eksisterende kunder i alle de viktigste markedene våre. Norwegian er godt posisjonert i markedet etter den finansielle rekonstruksjonen av selskapet, og vi har en sterk merkevare, populære produkter og tjenester – og ikke minst et lag bestående av erfarne kolleger, klare for å kjempe om hver eneste kunde, sier Karlsen.

Prosessen med å finne en ny finansdirektør vil begynne umiddelbart.

Vil tjene 4,5 mill.

Geir Karlsen vil motta en lønn på 4,5 millioner kroner, en bonusordning knyttet til oppnåelse av målene i forretningsplanen for 2021 og 2022 og aksjeopsjoner som tildeles basert på aksjekursen ved børsslutt 21. juni 2021.

Det er under en måned siden «nye» Norwegian ble presentert. De forlot konkursbeskyttelsen med seks milliarder i frisk kapital.

Tidligere i juni valgte Norwegian Svein Harald Øygard som ny styreleder.

Schram sa etter at selskapet forlot konkursbeskyttelsen at Karlsen hadde spilt en essensiell role i at Norwegian klarte å unngå konkurs.

-Jeg vil påstå at Geir og teamet hans har skapt finanshistorie, både innenfor bransjen, men også innenfor finanssektoren, sa Schram da.