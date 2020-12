Sterk sluttspurt etter oljeprishopp

Oslo Børs svingte mellom minus og pluss torsdag, men endte omtrent uendret. Oljeprisen bikket 50 dollar for første gang siden mars.

Norwegian-aksjen toppet både omsetningslisten og vinnerlisten torsdag, da aksjen steg 71,37 prosent til 0,9350 kroner.

Handelen i aksjen ble stanset i 11-tiden da aksjen steg over 60 prosent. En mekanisme i Oslo Børs’ nye handelssystem gjør at handelen stanses midlertidig når kursutslagene blir veldig store. Da det ble handel i aksjen igjen noen minutter senere steg aksjen 76 prosent.

Hovedindeksen for øvrig endte omtrent uendret, med en nedgang på 0,04 prosent til 942,58 poeng.

Oljeprisen over 50 dollar

Ett fat av nordsjøoljen Brent koster torsdag ettermiddag 50,72 dollar, etter en oppgang på 3,6 prosent siden midnatt. Dette er første gang prisen er over 50 dollarsgrensen siden 6. mars, altså før pandemien brøt ut.

Coronaviruset og påfølgende smitteverntiltak i form av nedstenginger har tynget etterspørselen etter olje, blant annet som følge av transportrestriksjoner og en dramatisk nedgang i flytrafikken.

Prisen var på det laveste under 20 dollar fatet i våres, etter voldsomme fall.

Deretter har prisen sakte tikket oppover.

Oljekartellet Opec har gjort sitt for å støtte opp under prisen. I forrige uke ble Opec og samarbeidsland (Opec+) enig om å justere produksjonen med 0,5 millioner fat per dag i januar 2021, slik at gruppens produksjonskutt reduseres fra 7,7 millioner per dag til 7,2 millioner per dag.

Havila stiger etter kontrakt

Norsk Hydro steg 3,66 prosent, samme dag som selskapet holdt kapitalmarkedsdag hvor det varslet kostnadskutt og større satsning på grønn vekst.

Blant selskapene med størst oppgang torsdag var også Huddlestock Fintech som har inngått en intensjonsavtale med storbanken BNP Paribas. Aksjen steg 15,21 prosent.

Havila Shipping steg 12,54 prosent etter å ha inngått en kontrakt med Equinor verdt nesten 800 millioner kroner torsdag formiddag.

Pasiensky falt 11,42 prosent til 13,5 kroner per aksje etter at de meldte om emisjon av 25 millioner aksjer til kurs 14 kroner.

Blandet på Wall Street

Torsdag er det en blandet utvikling på Wall Street og de europeiske børsene.

Onsdag kveld stengte Wall Street-indeksene i minus, med Nasdaq Composite-indeksen ned nesten to prosent. De store teknologiaksjene falt på de amerikanske børsene onsdag, med Tesla ned 7 prosent etter en emisjon.

