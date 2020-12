Ny konserndirektør for økonomi og finans i Equinor

Konsernsjef Anders Opedal mener Ulrica Fearn kommer til å bidra til fornying og økt mangfold i konsernledelsen i Equinor.

TILBAKE TIL SKANDINAVIA: Ulrica Fearn går fra britiske BT til Equinor. Vis mer byoutline Equinor

Ulrica Fearn blir ny konserndirektør for økonomi og finans i Equinor. Det opplyser Equinor i en pressemelding onsdag morgen.

Fearn tar over rollen 16. juni. Svein Skeie er fungerende i rollen frem til den datoen, og går da over til å bli direktør for CFO, virksomhets- og risikostyring.

Fearn er i dag finansdirektør i det britiske telekomselskapet BT.

– Etter å ha levert solide resultater innen drift, kontroll og fellestjenester i BT, vil hun bli et sterkt bidrag i ledelsen av Equinor. Ulrica bidrar også til fornying og økt mangfold i konsernledelsen, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor i pressemeldingen.

Fearn blir blant annet ansvarlig for skatt, investorrelasjoner, virksomhets- og risikostyring og regnskap.

– Jeg gleder meg til å begynne i Equinor og vende tilbake til Skandinavia som jeg kommer fra, sier Fearn i pressemeldingen.

Hun har en mastergrad i bedriftsøkonomi og finans fra Universitetet i Halmstad, Sverige. Før jobben i BT jobbet hun i drikkevareselskapet Diageo.

Publisert: Publisert: 16. desember 2020 07:28