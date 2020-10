Norwegian fraktet 319.370 passasjerer i september: – Som forventet

Coronakrisen fortsetter å ramme flyselskapets trafikktall.

Norwegians trafikktall for september er sterkt påvirket av coronapandemien og de påfølgende reisebegrensningene, samt fallende etterspørsel, går det frem av en melding.

– I september gikk flere land fra å være gule til å bli røde. Vi ser at i det øyeblikket myndighetene innfører nye og strengere reiserestriksjoner, påvirkes etterspørselen umiddelbart. Vi tilpasser rutetilbudet løpende ut ifra situasjonen, men de stadige endringene i myndighetenes reiserestriksjoner gjør det svært krevende å planlegge, både for oss og kundene. Fremover ser vi også at denne krisen på ingen måte er over, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

Spår nedjustering av vinterprogrammet

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair sier trafikktallene til Norwegian kom inn mer eller mindre som forventet. Det er en marginal økning i antall passasjerer mot forrige måned (august), mest sannsynlig drevet av høstferien i Norge.

– Derimot er fyllingsgraden under sterkt press og er ned hele 9,3 prosentpoeng mot august til 52,8 prosent. Det viser at markedet ikke responderer nok når Norwegian øker kapasiteten, noe som de fleste flyselskap i Europa opplever etter at Covid-19 bølge to slo til i midten av august og svekkelse i etterspørselen forventes å vedvare mot årsskifte og inn i Q1 2021.

– Norwegian har nylig publisert sitt vinterprogram, men jeg tror at dette vil bli justert i henhold til etterspørselen i markedet, skriver Elnæs i en e-post til E24.

Bedre lønnsomhet

Slik gikk september i år, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor:

Total kapasitet (ASK) redusert med 93 prosent.

Total passasjertrafikk (RPK) redusert med 96 prosent.

Fyllingsgrad var 52,8 prosent, ned 37 prosentpoeng.

Totalt antall passasjerer var 319.370, en nedgang på 90 prosent.

Inntektene per fløyet passasjerkilometer (yield) økte til 79 øre fra 39 øre. Det tyder på økt lønnsomhet.

Et annet inntektsmål, inntekten per tilgjengelig setekilometer (rask) steg 17 prosent til 42 øre.

Billettinntektene endte på 282,8 millioner kroner, viser E24s beregninger. Det er en nedgang fra 3,1 milliarder kroner på samme tid i fjor.

Yield, fyllingsgrad og setekilometer Yield angir inntekten per fløyet passasjerkilometer, eller sete med passasjerbelegg. Rask angir inntekten per tilgjengelig setekilometer og vil således være lavere enn yield. Fyllingsgraden, eller kabinfaktoren, angir hvor stor andel av flyets seter som er blitt booket. I et fly med 200 seter og en kabinfaktor på 77 prosent vil det dermed være 154 seter med passasjerer. Jo høyere fyllingsgrad, jo bedre. Total kapasitet (ASK) angir hvor mange setekilometer selskapet har fløyet i en periode. Flyr et fly på 200 seter én kilometer har man produsert 200 setekilometer. Inntektsgivende setekilometer (RPK) er antallet setekilometer fløyet der man hadde passasjerer i setene. Deler man RPK på ASK får man fyllingsgraden. Man kan videre regne seg frem til selskapets billettinntekter ved å gange yielden med inntektsgivende setekilometer (RPK). Vis mer vg-expand-down

Trenger mer penger

Norwegians aksjekurs er radert bort og ned mer enn 97 prosent så langt i år på Oslo Børs. Selskapets markedsverdi har falt voldsomt i kjølvannet av pandemien.

Denne våren landet Norwegian en krisepakke og unngikk corona-konkurs. Nå jakter selskapet igjen med lys og lykt etter mer penger. En av dørene som de banker på er hos regjeringen, som E24 tidligere har skrevet.

Næringsminister Iselin Nybø og samferdselsminister Knut Arild Hareide skal i et nytt møte med Norwegian om mulig krisehjelp.

Vårens dramatikk og krise i luftfarten kulminerte i månedsskiftet april-mai for Norwegian.

Etter intenst arbeid fikk selskapet først kreditorenes støtte, og deretter aksjonærenes støtte, til den første krisepakken.

Selv om milliardpakken sørget for at selskapet ikke gikk konkurs, så var ikke selskapets økonomiske corona-krise løst. Svak etterspørsel, lave trafikktall og strenge reiserestriksjoner sørger for at Norwegian trenger mer hjelp.

I slutten av august gjentok ledelsen dette budskapet og gjorde det klart at de er i gang med å stable på plass en ny finansieringspakke.

– Vi vil trenge mer hjelp innen slutten av året for å komme gjennom vinteren, sa konsernsjef Jacob Schram den gang.

