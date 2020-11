Norwegian faller tungt etter konkursbeskyttelse

Flyselskapet står i fokus under børsåpningen etter at det varslet at det sikret seg en midlertidig konkursbeskyttelse i Irland.

19. november 2020

Oslo Børs fulgte asiatiske og amerikanske børser nedover fra start torsdag morgen. Etter en time med handel tiltar nedgangen, og Hovedindeksen faller 1,08 prosent.

Også oljeprisen har snudd nedover. I skrivende stund omsettes ett fat med nordsjøolje for 44,06 dollar, ned 0,14 prosent for dagen.

Onsdag ettermiddag ble det innført en børspause i Norwegian i påvente av en melding fra selskapet. Først etter børsdagens slutt varslet selskapet at det søker konkursbeskyttelse for to av sine datterselskap under irsk lovgivning. Før børsåpning torsdag ble børspausen opphevet.

Kort tid etter børsåpning er aksjen ned 1,8 prosent til kurs 0,4034 kroner. Det må understrekes at det er svært volatil handel i aksjen, som i løpet av tidlig handel bikket under 40 øre for første gang.

– Vi har tatt avgjørelsen om å søke om beskyttelse for å reorganisere etter irsk lov for å sikre Norwegians fremtid, slik at det kommer våre ansatte, kundene og investorene til gode, sa konsernsjef Jacob Schram i Norwegian i en pressemelding onsdag.

– Målet vårt er å finne løsninger i samarbeid med våre interessenter som gjør at vi kommer gjennom dette som et finansielt sterkere og mer robust flyselskap, fortsetter Norwegian-sjefen.

Kan ta fem måneder

Norwegians konkursbeskyttelse gjør at selskapet vil bli beskyttet mot å bli slått konkurs i maksimalt 150 dager, eller fem måneder.

Målet med prosessen er å sikre at selskapets gjeld blir kraftig redusert og refinansiert. Den vil trolig også bestå av salg av en rekke fly og en mulig nedbemanning.

Foreløpig har selskapet bare fått en såkalt midlertidig beskyttelse, som betyr at en irsk dommer har vurdert at de to irske datterselskapene ikke har penger til å betale løpende regninger. Kreditorene i de to selskapene har nå mulighet til å varsle at de er uenig i beslutningen frem til 7. desember, før dommeren tar en endelig beslutning om selskapet får endelig beskyttelse.

I prosessen vil Norwegian fortsette å fly det oppsatte ruteprogrammet og lojalitetsprogrammet Norwegian Reward vil fungere som vanlig. Aksjen vil også fortsette å bli handlet på Børsen.

Nel stiger etter avtale

Av andre interessante selskaper finner vi hydrogenselskapet Nel. Onsdag ettermiddag kunngjorde selskapet at det har inngått en intensjonsavtale med Spanias største strømselskap Iberdrola. Sammen er planen at de skal utvikle grønn hydrogenproduksjon med en kapasitet på over 200 megawatt innen 2023.

Nel-aksjen stiger 9,32 prosent som Børsens mest omsatte aksje.

En rekke selskaper har lagt frem kvartalsresultater i løpet av morgenen. Blant dem finner vi både Golden Ocean (+4,93 prosent), Salmon Evolution (uendret), BW Offshore (-5,56 prosent) og Höegh LNG (-10,91 prosent).

