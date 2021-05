Fjordkraft faller videre - her er grafen som viser strømgigantens store problem

Fjordkrafts inntjening per strømkunde stuper. Investorenes forventninger til selskapet har vært for høye, ifølge meglerhus.

SVAKERE RESULTAT: Strømselskapet tjente mindre enn ventet i første kvartal. Vis mer byoutline Fjordkraft

Fjordkraft falt 6,6 prosent på Oslo Børs onsdag, etter å ha lagt frem resultater for første kvartal tidligere på dagen.

Aksjekursen er dermed nesten halvert etter kurstoppen i september i fjor.

I fritt fall er også strømselskapets påslag per kunde, det vil si hvor mye mer Fjordkraft klarer å ta seg betalt for strømmen utover hva den koster å kjøpe inn fra kraftprodusentene.

Etter en nærmest kontinuerlig himmelferd fra 2016 nådde påslaget rekordhøye 14,5 øre per kilowattime i tredje kvartal 2020.

Så kom et dropp til 13,6 øre i fjerde kvartal, og så et ras til 11 øre i første kvartal. Det er det laveste påslaget siden fjerde kvartal 2018.

– Fjordkraft hadde mye stang inn i første halvdel av fjoråret, med særlig gunstige bevegelser i strømprisen. Nå har det i stedet vært stang ut i noen kvartaler, sier analytiker Øyvind Mossige i Sparebank 1 Markets til E24.

Han anser likevel ikke første kvartal som dårlig for Fjordkraft.

– Det er heller slik at første kvartal i fjor var ekstraordinært godt. Forventningene kom for langt opp, sier analytikeren.

Lukrative kontrakter under press

Børsnoteringen av Fjordkraft i mars 2018 ble en stor suksess for daværende hovedeier BKK og de øvrige aksjonærene.

Med sterk inntjeningsvekst og stadig økende utbytter, doblet aksjen seg i løpet av 2019, og steg så nye 70 prosent før nedturen startet i fjor høst.

E24 har tidligere skrevet om selskapets svært høye egenkapitalavkastning på over 40 prosent i snitt de siste ti årene. Kun Bouvet og Bank Norwegian har levert bedre blant samtlige selskaper på Oslo Børs.

Mossige påpeker at en stigende andel Fjordkraft-kunder på såkalte «variabel pris»-kontrakter, kombinert med dyktig prisstyring, har vært en viktig driver bak inntjeningsveksten historisk.

TRAFF MED SALGSANBEFALING: Analytiker Øyvind Mossige i Sparebank 1 Markets. Vis mer byoutline Robert S. Eik

Slike variable prisavtaler varierer ikke slavisk med spotprisen, slik navnet indikerer. I stedet fungerer de som kortsiktige fastprisavtaler, der Fjordkraft kan sette prisen opp og ned i takt med spotprisutviklingen, men må varsle kundene 14 dager i forveien ved endringer.

Forbrukerrådet advarte i fjor mot denne typen avtaler, etter en gjennomgang som avdekket at de kan koste både to og tre ganger mer enn markedsprisen på strøm.

Nærmere 50 prosent av Fjordkraft-kundene har slike kontrakter. De gir en positiv effekt for selskapet i perioder med fallende spotpriser, slik situasjonen var i store deler av 2020.

Samtidig gir de en tilsvarende negativ effekt med raskt økende spotpriser, som har vært tilfelle vinteren 2021.

«Årets første kvartal har vært preget av et engrosmarked med høye strømpriser, høy prisvolatilitet og prisforskjeller mellom elspot-områdene. Når prisene øker så betydelig over en kort tidsperiode vil konsernets marginer være utfordret», skriver Fjordkraft-sjef Rolf Barmen i en pressemelding onsdag.

PEKER PÅ VOLATILE PRISER: Fjordkraft-sjef Rolf Barmen. Vis mer byoutline Fjordkraft

Under press fra nye konkurrenter

Kollapsen i Fjordkraft-aksjen har også sammenfalt med en periode med sterk kritikk mot deler av selskapets forretningsmodell.

I oktober i fjor anklaget Forbrukerrådet selskapet og 28 andre konkurrenter for systematisk prisjuks.

E24 skrev nylig at Fjordkraft-konsernet har mistet 25.000 strømkunder det siste halvåret. I rapporten for første kvartal forklares dette delvis med «negativ medieomtale etter dialogen med forbrukermyndighetene».

Selskapet opplyser om at det har ordnet opp etter anklager om blant annet villedende markedsføring.

Mossige nedgraderte Fjordkraft fra «kjøp» til «nøytral» i midten av september 2020, da kursen sto i 92,6 kroner, og har dermed truffet godt i sitt syn på aksjen.

Da kursen sto i 61 kroner i februar nedgraderte han til «selg», med et nytt kursmål på 55 kroner. Onsdag stengte aksjen i 54 kroner.

Mossige forventer å nedjustere sine inntektsestimater for Fjordkraft i 2021 med åtte prosent etter dagens rapport.

– Fjordkraft har vært veldig flinke på å forvalte egen kontraktsportefølje og hente ut merinntekter gjennom tilleggstjenester, men nå møter de et helt annet konkurransebilde, sier Mossige.

Han viser til nye og heldigitale konkurrenter som Tibber, som ifølge analytikeren tar et mye lavere påslag for strømmen.

– Tidligere var de fleste strømselskaper temmelig like, men nå har kundene faktisk et alternativ, og dette skaper et marginpress for hele bransjen, sier Mossige.

