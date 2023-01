Norwegian-sjef Geir Karlsen: «Veldig sannsynlig» at selskapet skaffer 30 nye fly

OSLO SPEKTRUM (E24): Norwegian er tilbake på vingene etter flere år med krise. Administrerende direktør Geir Karlsen vil ha flere fly, ansatte og sier det handler om å være godt forberedt.

Flyselskapet Norwegian kom torsdag med fjorårets siste passasjerfasit.

De fraktet 100.000 færre passasjerer i desember enn i november, men samlet sett oppsummerer selskapet at fjoråret som «et meget bra år».

– Jeg synes vi har gjort mye riktig i 2022 og det er ikke så mye jeg angrer på at jeg ikke gjorde.

– Ingenting?

– Nei, ikke som jeg kommer på nå i hvert fall.

Analytiker i DNB Markets, Ole Martin Westgaard vurderer Norwegians passasjeroppdatering for årets siste måned som noe negativ. Begrunnelsen er at både fyllingsgrad og yield-tallene var lavere enn forventningene deres.

Meglerhuset forventer en nedjustering på to til tre prosent av selskapets forventede inntekter i 2022, og mindre justeringer for 2023.

– Ok vekst

Lønnsomhet blir selskapets mål fremover. Tredje kvartal ga et driftsresultat på over milliarden for flyselskapet. Kvartalet før var det første med overskudd siden før pandemien i 2019. Selv om pengene ser ut til å strømme inn for flyselskapet avviser Geir Karlsen nye luftige vekstplaner.

Det var i 2021 at selskapet la ned den luftige langdistansesatsingen og rettet blikket mot Norden.

– I 2022 fløy vi rundt 70 fly - inn i 2023 kommer vi til å ha rundt 80 fly. Så vi har en ok vekst - vi vokste 40 prosent fra 2021 til 2022. Så det er ikke snakk om at vi ikke vokser, men nå vokser vi på mange måter i takt med markedet, sier Norwegian-sjefen.

Norwegian har bestilt 50 nye fly etter forlik med Boeing. Avtalen inkluderer også kjøp av ytterliggere 30 fly.

– Vi har to år på oss til å bestemme oss for om vi skal erklære de opsjonene. Det håper jeg virkelig vi gjør det. Og da blir de levert fra 2028 og i løpet av 2,5 år.

– Jeg ser det som veldig sannsynlig at vi kommer til å erklære de opsjonene, sier Karlsen.

Til sommeren skal flyselskapet øke flåten sin med 10-13 fly, og vil ha i overkant av 80 fly totalt.

– Det er snakk om å være godt forberedt - sørge for at vi har nok crew - vi er i gang med å ansette 600 nye crew. Det er fokuset framover nå.

Vil sikre mer drivstoff

Ved fremleggelsen av trafikktallene for desember opplyste selskapet at det har sikret drivstoffbehovet for 2023 og 2024. I november opplyste Norwegian om at 15 prosent var sikret.

E24 har tidligere omtalt at Norwegian igjen har begynt å sikre («hedge») deler av fremtidig behov for drivstoff. Det gjorde selskapet også før pandemien.

Flyselskaper bruker mye penger på drivstoff til flyene. Oljeprisen har vært historisk høy etter krigen i Ukraina startet. Det har ført med seg en kraftig økning i drivstoffkostnadene til flyselskapene.

Direktøren sier at selskapet har sikret 20 prosent av drivstoffet til en pris på 900 dollar per tonn.

– Skal vi sikre mer enn det? Jaa, sier Karlsen og trekker på det.

– Nå ligger vi der, og så får vi se hvordan det går i ukene som kommer, og om vi vil ta litt til. Vi tror at det er riktig å gjøre noe sikring nå for å demme opp på nedsiden, at oljeprisen kan gå opp, sier Karlsen.

Lite fornøyd med avgifter

I statsbudsjettet for 2023 er det lagt inn at passasjeravgiften på lange flyreiser øker fra 220 til 320 kroner per billett fra og til Norge.

– Vi mener at vi betaler passasjeravgift og Co2-avgift, og at den avgiften vi betaler i større grad skal kanaliseres inn i å skape en bærekraftig luftfart. Det er det vi jobber med inn mot NHO, og direkte inn mot staten og regjeringen.

– Vi liker per definisjon ikke å betale for mye avgifter, sier Norwegian-sjefen.

Karlsen sier at han mener det er viktig med en avgift som ikke rammer Norwegian spesialt i forhold til deres konkurrenter.

– Vi må ha konkurransekraft og rettferdig konkurranseforhold. Avgiften må gjelde alle. I allefall slik at konkurransen er lik.

– Det opplever dere ikke nå?

– Jo, vi opplever det nå, sier han.

Les også Norwegian søker konkursbeskyttelse også i Norge

2022 var et kriseår for to av Norwegians konkurrenter, SAS og Flyr. Etter en svært kostbar pilotstreik, søkte SAS konkursbeskyttelse i USA.

– Jeg har veldig stor repsekt for situasjonen SAS er i. Den er på mange måter lik den situasjonen vi var i. Jeg håper og tror de kommer ut av den i en bedre forfatning. Det er en veldig krevende prosess, sier Karlsen og peker til da Norwegian selv var konkursbeskyttet i Irland og Norge for et par år tilbake.

Flyr landet mot slutten av året en større redningsplan, som de håper vil få selskapet over kneika.

– Det at konkurrentene har hatt det tøft, har det vært avgjørende for at Norwegian har gjort det godt det siste året?

– Nei, vi konkurrer i dag med SAS på lik linje med det vi har gjort tidligere. Så det er jeg ikke så sikker på, sier Karlsen.