Bred nedgang på Wall Street: Apple-aksjen falt etter produktlansering

Apple nådde ny toppnotering, før aksjen falt etter ny produktlansering.

Apple-sjef Tim Cook lanserte Apple Vision Pro mandag. Mottakelsen var lunken blant investorene.

De amerikanske aksjemarkedene åpnet uken forsiktig opp mandag. Utover handelsdagen snudde pilene ned.

Slik endte det for de tre toneangivende indeksene på Wall Street:

Samleindeksen S&P 500 falt 0,2 prosent

Teknologiindeksen Nasdaq falt 0,09 prosent

Dow Jones-indeksen falt 0,59 prosent

Fall for Apple-aksjen

Tidligere mandag steg tekgiganten Apple over 1,65 prosent. Det gjorde at aksjekursen til selskapet nådde en ny toppnotering.

Apple-aksjen ble handlet for 183,94 dollar per aksje, som var den høyeste kursen aksjen har nådd noensinne, ifølge tall fra Infront. Den forrige toppnoteringen kom rundt helt i starten av januar 2022, da kursen var like under 183 dollar per aksje.

Oppgangen for Apple kom under selskapets årlige utviklerkonferanse Worldwide Developers Conference, hvor selskapet blant annet lanserte en ny Macbook Air og en ny Mac Pro.

Ved 20.30-tiden snudde Apple-aksjen etter at selskapet lanserte enda et nytt produkt: Apple Vision Pro - et par briller som minner om VR-briller (virtuell virkelighet).

Apple kaller det for «mixed reality»-headsett.

Headsettet er et forsøk på å endre hvordan folk samhandler med verden, opplyser Apple.

Apple Vision Pro vil koste 3499 dollar og vil selges fra tidlig i 2024, opplyser selskapet

Prisen tilsvarer 38.600 norske kroner, men den norske prisen er ikke bekreftet av selskapet. Fra start vil produktet kun være tilgjengelig i USA.

– Det er det første Apple-produktet du ser gjennom og ikke på, sa administrerende direktør Tim Cook under presentasjonen.

Apple-aksjen endte dagen ned 0,76 prosent.

Det var bredt ventet at selskapet vil lansere nye produkter innen VR (virituell virkelighet) på forhånd, skriver flere medier inkludert CNBC og Bloomberg.

Apple Vision Pro vil selges fra tidlig i 2024, opplyser selskapet.

Kryptofall

Kryptobørsen Coinbase faller makrant etter at nyheten om at kryptogiganten Binance og toppsjef Changpeng Zhao saksøkes av det amerikanske børs- og finanstilsynet (SEC) kom mandag.

Coinbase-aksjen falt 9,05 prosent.

Binance er anklaget for å feilhåndtere kundeinnskudd og ført myndighetene og investorer bak lyset, ifølge New York Times.

Gjeldsdrama

I forrige uke var det oppgang på Wall Street både torsdag og fredag. Gjeldsdramaet i USA fikk sin avklaring med vedtak i Kongressen om en heving av gjeldstaket. Det kom også sterke tall for jobbveksten før helgen, samtidig som arbeidsmarkedstallene viste en litt svakere lønnsvekst.

I Europa er bildet blandet på de viktigste børsene rundt åpning på Wall Street, uten de største utslagene. I Asia var det stort sett positiv stemning tidligere på dagen.

Oljeprisen fortsetter opp

Oljeprisen styrket seg i siste del av forrige uke, og oppturen har fortsatt mandag.

Nordsjøolje (brent spot) handles for 77,12 dollar fatet i skrivende stund. Det er opp rundt én dollar sammenlignet med fredag kveld.

Saudi-Arabia annonsert i helgen at produksjonen til oljestormakten kuttes med én million ekstra fat per dag ut juli. Tiltaket med å redusere produksjonen kommer etter allerede vedtatte kutt ikke har hatt den ønskede effektene på å holde oljeprisen oppe.

I forbindelse med søndagens Opec-møte ble det også klart at oljegrupperingen forlenger nedskaleringen i oljeproduksjonen til slutten av 2024, fremfor slutten av 2023. Rammevilkårene ved å kutte produksjonen med 2 millioner fat per dag, holder seg lik.