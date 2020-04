Oslo Børs stiger fra start

Hovedindeksen hopper mandag morgen, etter å ha lagt bak seg den beste uken siden 2011.

Oslo Børs har falt tungt i år på grunn av viruskrisen og oljepriskollaps, men hentet seg noe inn forrige uke. Vis mer Lise Åserud

Publisert: Oppdatert: 6. april 2020 09:21 , Publisert: 6. april 2020 08:22

Saken oppdateres utover dagen.

Oslo Børs er kort tid etter børsåpning opp rundt 1,1 prosent.

Dermed fortsetter Hovedindeksen bykset fra forrige uke på samlet 6,8 prosent, som var det meste indeksen har steget på en uke siden 2011.

Slik utvikler de fem mest omsatte aksjene seg ved børsåpning:

Equinor stiger 0,4 prosent

Aker BP stiger 1,5 prosent

Frontline stiger 6,1 prosent

DNB stiger 1,3 prosent

DNO faller 8,6 prosent

Norwegian-fall etter milliardsmell

Ellers faller flyselskapet Norwegian 4,2 prosent etter at det meldte om betydelig fall i antall passasjerer fraktet i mars og at det venter en drivstoffsmell på en milliard kroner.

Meglerhuset Arctic Securities spår at april-tallene sannsynligvis blir verre.

– Vi ser fortsatt betydelig usikkerhet og nedsiderisiko på bakgrunn av Norwegians inntjentingssensitivitet og utsikter for lavere etterspørsel, fremgår det i en rapport mandag, ifølge Infront TDN Direkt.

Norwegian sliter tungt i kjølvannet av viruskrisen og aksjen er så langt i år ned 79 prosent på Oslo Børs til kurs 7,9 kroner.

Asia-hopp

Nettmegleren Nordnets børsanalytiker, Roger Berntsen, spådde før åpning at Oslo Børs ville stige 2,1 prosent, eller innen intervallet 1,6 til 2,5 prosent, fra start mandag morgen.

Han peker på at den tyngede oljeprisen gjorde et kraftig byks på slutten av forrige uke og at de asiatiske børsene har steget i natt.

– Meldingen om at Saudi-Arabia hadde kalt inn de store oljeprodusentene til hastemøte var det som trigget prisoppgangen. Når det er sagt, møtet var i utgangspunktet ventet å skulle avholdes mandag, men er nå utsatt til torsdag, skriver Berntsen i en morgenrapport.

– Spenn setebeltet

– Den kommende uken vil være instrumental for utviklingen av oljeprisen i 2020, så spenn setebeltet og forbered deg på volatilitet, skrev DNB Markets’ oljeanalytiker Helge André Martinsen i et notat søndag kveld.

Oljemarkedet sliter i kjølvannet av at viruskrisen barberer bort etterspørselen etter olje og at det pumpes inn olje på grunn av priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland.

– Uansett, det ligger nå i kortene at «alle» oljeprodusenter, inkludert Norge, kan være interessert i å kutte produksjonen for skape bedre balanse i oljemarkedet. Stillstanden i verdensøkonomien på grunn av Covid-19 tiltakene (tre milliarder mennesker står på stedt hvil), samt den pågående oljepriskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland, gjør at markedet «oversvømmes» av olje i disse dager, fremhever Berntsen i Nordnet.

Prisen for et fat nordsjøolje i spotmarkedet ligger mandag morgen på rundt 33 dollar fatet.

