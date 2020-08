Nå kommer Norwegians tall fra krise-våren: – Resultatet blir begredelig

Fredag holder Norwegian sin første kvartalspresentasjon siden februar. Etter at ledelsen unngikk konkurs i vår, følger analytikerne spent med på hvordan selskapet skal klare seg gjennom høsten og vinteren.

En Boeing 737–800 (NG) tilhørende Norwegian på vei ut fra gate på London Gatwick 30. januar 2020. Vis mer Marius Lorentzen / E24

Publisert: Publisert: 27. august 2020 22:08

Fredag skal konsernsjef Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian tilbake på podiet for å presentere flyselskapets regnskaper og prognoser.

Mye har skjedd siden forrige gang de gjorde det samme. Selskapet har håndtert coronakrise, permittert eller sagt opp et stort antall ansatte. Samtidig har de fått loset i havn en gigantisk redningsplan.

Planen gjorde det mulig for Norwegian å kvitte seg med store mengder gjeld ved å kompensere kreditorer med aksjer. Selskapet fikk også leasingselskaper og flere leverandører til å droppe sine betalingskrav i bytte mot aksjer.

Nå er det store spørsmålet hvordan resultatene ble i de krevende månedene da hele Europa stengte ned, hvor mye penger selskapet har på bok og hvor lenge de klarer seg før de trenger et nytt påfyll på kontoen.

Ekstrem nedgang

I mai slapp selskapet en regnskapsoppdatering (fremfor en full kvartalsrapport) for første kvartal, som viste et underskudd før skatt på 3,3 milliarder kroner.

Men første kvartal er lavsesong og en periode der flyselskapene pleier å gå i minus. I andre kvartal pleier man å gå med overskudd - men i år kom coronakrisen for alvor.

Det er vanskelig å beregne hva Norwegian kan ha tjent i billettinntekter i andre kvartal, ettersom selskapet ikke har sluppet de fullstendige månedlige trafikkrapportene siden mars.

De har imidlertid sluppet passasjertall for krisemånedene, der selskapet hadde mellom syv og åtte fly i drift. Først i midten av juni – altså på tampen av andre kvartal – annonserte selskapet at de skulle trappe opp til 20 fly.

I juni fraktet selskapet 113.004 passasjerer, en nedgang på 96,7 prosent fra juni i fjor.

– Spørsmålet er hvor mye cash de trenger

Kenneth Sivertsen i meglerhuset Pareto Securities har fulgt Norwegian i en årrekke, og har lenge vært positivt innstilt til vekstmulighetene i Norwegian. I år er han imidlertid forberedt et svakt og pandemi-preget resultat.

– Andre kvartal blir svakt isolert sett, og det gjør sannsynligvis også andre halvår. Spørsmålet er hvor mye cash de trenger for å dra kapasiteten opp mot den nye normalen, sier Sivertsen til E24, og fortsetter:

– Og så er spørsmålet når den nye normalen er ventet – som igjen blir ett «bet» på når markedet kommer tilbake, og som er avhengig av en vaksine.

Meglerhuset har for tiden ikke en offentlig anbefaling eller kursmål for aksjene.

Sivertsen referer til den krevende avveiningen Norwegian og andre flyselskap gjør nå om dagen: Hvor mye skal man trappe opp kapasiteten igjen i påvente av økt etterspørsel?

Ved å trappe opp for mye er risikoen kostbare flyginger uten nok passasjerer. Ved å trappe opp for lite er risikoen tap av markedsandeler og inntekter, fordi passasjerene heller flyr med konkurrenter.

Konsernsjef Jacob Schram snakket selv om det vanskelige dilemmaet i april, og advarte om at «selskapet vil velte over ende» hvis man trår til for mye.

Venter på Dreamliner-plan

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs peker på at Norwegian stort sett bare har operert statsstøttede ruter i Norge og noen få utenlandsruter i andre kvartal.

– Trafikktallene for april til juni viser dette, og resultatet i andre kvartal blir begredelig målt mot andre kvartal i fjor, sier Elnæs.

– I andre kvartal bør Norwegian vise til et enda kraftigere kostnadskutt enn SAS med sine 67 prosent i deres tredje kvartal (mai til juli, journ.anm.), fortsetter han.

Nå følge han spent med på hva Norwegian vil gjøre utover høsten og vinteren, og lister opp:

Vil Norwegian ta opp kampen med SAS på innenriksruter, selv om ikke den norske staten støtter flere ruter?

Hvor mye penger renner ut av Norwegian kassen hver måned?

Trapper de opp trafikken som skissert i våres?

Og hva er planen med alle langdistanseflyene som er parkert?

– Vi vil trenge mer penger

Både nå, og i månedene fremover, bør man følge med på hvor mye mer penger som renner ut av kassen, enn det som kommer inn («burn rate»), påpeker Sivertsen:

– I utgangspunktet er det cash-posisjonen (kontantbeholdning og -strømmen, journ.anm.) som betyr noe – og hvor lang rullebane de har igjen med dagens burn-rate, sier analytikeren.

Norwegian har heller ikke lagt skjul på at selskapet vil trenge mer penger.

Norwegian avsluttet mars måned med 2,26 milliarder kroner på bok.

Etter at selskapet fikk aksjonærenes samtykke til å gjennomføre den foreslåtte redningsplanen i mai, kunne selskapet benytte seg av den norske, statlige lånegarantiordningen.

Dermed fikk selskapet inn tre milliarder kroner i nye lån. Disse kom på toppen av de 400 millionene som ble hentet inn i frisk kapital i en emisjon. Men ifølge selskapets egne prognoser er pengene neppe nok.

– Vi har hele veien vært tydelige på at vi vil trenge mer penger i 2020. Det er ikke endret og dette blir uansett en helt unormal sommer for bransjen og Norwegian, sa Schram til E24 i midten av juni.

Selskapet har tidligere uttalt at de regner med at kassen vil tømmes med mellom 300 og 500 millioner kroner i måneden fremover, til tross for at selskapet er i «dvalemodus».

I innkallingen til generalforsamlingen skrev Norwegian at hvis coronakrisen, reiserestriksjoner og en laber etterspørsel i markedet fortsetter til slutten av 2020, så «anslår selskapet at man ikke lenger vil ha tilstrekkelig arbeidskapital i løpet av første kvartal 2021».

Norwegian anslår at selskapet da vil trenge «rundt 2,2 milliarder kroner ut andre kvartal 2021».

Så langt har selskapet måtte vende seg til privat kapital, samt statens lånegarantiordninger.

