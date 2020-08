SAS med milliardunderskudd i sommer: Fylte kassen med nye kriselån

3,2 milliarder svenske kroner rant ut av SAS-kassen fra mai til juli før selskapet fikk påfyll av nye kriselån på til sammen 5,2 milliarder. Nå kjemper ledelsen og styret videre med å få nok støtte til selskapets foreslåtte redningsplan.

SAS slapp tirsdag resultatene for selskapets tredje kvartal, som i det avvikende regnskapsåret løper fra mai til juli.

Tradisjonelt er dette høysesongen for SAS og flybransjen der selskapene har store overskudd. Slik ble det hverken for SAS eller noen andre i år.

Selskapet opplevde et fall i antall passasjerer på 85 prosent, de kuttet kapasiteten med 86 prosent (målt i antall setekilometer tilgjengelig), mens trafikken falt med nesten 91 prosent (målt i antall passasjerkilometer).

Selskapets fly var i perioden så vidt over halvfulle, med en fyllingsgrad på 51,4 prosent, mot 79 prosent i fjor.

Her er nøkkeltallene for tredje kvartal, målt mot samme periode i fjor:

Omsetningen falt fra 13,4 til 2,51 milliarder svenske kroner

Justert resultat – resultat før skatt og engangsposter gikk fra 1,50 milliarder til −784 millioner

Resultat før skatt falt fra 1,49 til −2,07 milliarder

Selv om utviklingen og fallet er dramatisk for selskapet, endte inntektene og resultat før skatt likevel noe over det som var ventet fra analytikerne i danske Sydbank. De ventet en omsetning på 1,76 milliarder og et resultat før skatt på −3,0 milliarder.

Inntektene til SAS falt 81 prosent mot samme periode i fjor. SAS påpeker at de klarte å kutte kostnadene med 67 prosent, men at dette altså ikke var nok til å oppveie for inntektsfallet.

Selskapet har både permittert en stor del av de ansatte i tillegg til at man har begynt å gjennomføre den store nedbemanningen på opp mot 5.000, som ble varslet før sommeren.

Tar milliardtap på fly

– Vi er oppmuntret av å se at etterspørselen sakte, men sikkert er på vei tilbake etter hvert som vi trapper opp driften. Så langt har etterspørselen for flyreiser utviklet seg på linje med våre forventninger, med innenriks i tet, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS i en børsmelding.

Samtidig som SAS-sjefen mener det er «betydelige utfordringer» fremover, så er han trygg på at SAS vil komme tilbake som et bærekraftig og lønnsomt flyselskap etter gjennomføringen av rekapitaliseringsplanen.

– Samtidig har vi god fremgang i arbeidet med å tilpasse kostnadsstrukturen vår til et marked som er preget av mindre etterspørsel, sier han.

Resultatet til selskapet påvirkes også av at SAS skriver ned verdien av flyflåten med 1,04 milliarder, noe som gir et tap i regnskapet. Det er hovedsakelig eldre fly av typen A330, A340, A319 og Boeing 737NG som er skrevet ned.

Takket være coronapandemien og den lave trafikken går bransjen med store tap og må prøve å komme seg gjennom krisen. En av de viktigste tingene er å sikre likviditeten, for å unngå at man går tom for penger.

Oversikten over kontantstrømmen i SAS viser at den løpende driften tappet kassen for 961 millioner svenske kroner i kvartalet. I tillegg ble det brukt 1,05 milliarder på investeringer.

Når man i tillegg regner med rente- og finanskostnader ble SAS-kassen tømt for 3,2 milliarder kroner ned til en milliard.

Takket være påfyll av nye lån under krisen endte selskapet imidlertid med en kontantbeholdning på 6,24 milliarder svenske kroner, to milliarder mer enn de startet med i mai.

Selskapet peker på at de i løpet av kvartalet signerte en ny kredittfasilitet på 3,3 milliarder svenske kroner garantert av svenske og danske myndigheter.

Selskapet skriver «vårt fokus på å beskytte kontantbeholdningen er tydelig» gjennom at selskapet hadde en månedlig «cash-burn» på 320 millioner – altså hvor mye penger som rant ut av kassen.

SAS har tidligere signalisert at de regner med en månedlig cash-burn på 500 til 700 millioner svenske kroner i år.

