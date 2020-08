Analysesjef spår nye børsfall: – Pleier å få en smell til

Rentekutt og pengetrykking fra sentralbankene har fyrt opp aksjemarkedet etter krasjet i vår, mener eksperter. Analysesjef Pål Ringholm tror markedsuroen vender tilbake, slik den har gjort i ni av ti tilfeller siden 1950-tallet.

TRO MARKEDSUROEN VENDER TILBAKE: Analysesjef Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets. Vis mer CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Publisert: Publisert: 9. august 2020 14:00

– Jeg tror fortsatt det er en større sjanse for en runde til med uro enn noe annet, sier Ringholm, analysesjef for kreditt i Sparebank 1 Markets.

Spesielt på amerikanske børser har det nærmest vært enveiskjøring etter at coronauroen herjet som verst i mars, men også her hjemme har aksjene hentet inn mye av det tapte.

Når står høsten snart for døren – kjent som en ofte urolig periode på børsene.

Les på E24+ Tesla-aksjen inn i indeks: Må rydde plass til en kjempe

– Pleier å få en smell til

Ringholm mener risikoen for at det vil komme en ny runde med børsnedgang er større enn sjansen for at det ikke skjer.

– Typisk er andre halvår ikke fullt så entusiastisk i aksjemarkedet som første halvår bruker å være. Det kan spille seg ut også denne gangen.

Analysesjefen begrunner synet sitt også med historikk som viser at det pleier å komme en runde to med børsfall, de gangene det har vært en økonomisk smell hvor aksjemarkedet først går ned og så kommer opp igjen.

– Når man går tilbake til 1950-tallet så er det ni av ti tilfeller. Hvem vet hva sannsynligheten er denne gangen. Det kan være at den er mindre på grunn av pengetrykkingen, men hovedregelen er at vår kollektive persepsjon pleier å få en smell til, sier han.

Les også Nordnet-kundene fortsetter å kaste fra seg Nel-aksjer

Kjøpt verdipapirer for 25.000 mrd.

Oppgangen gjennom våren og sommeren har skjedd til tross for rekordstore fall i både amerikansk og europeisk økonomi. Grunnen er at sentralbankene har kommet markedene til unnsetning, mener Ringholm.

– Bevegelsene vi har sett på den amerikanske børsen går hånd i hånd med økning av pengemengden i USA, med trykking av penger for å si det litt forenklet.

– Det som skjedde var et vannskille med den massive støtten markedet har fått gjennom både renter og trykking av penger, sier han.

USA har ledet an i de enorme krisetiltakene fra sentralbanker og offentlige myndigheter verden rundt. Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve har kuttet renten til null og kjøpt verdipapirer for flere tusen milliarder dollar gjennom sine kriseprogrammer.

Omregnet til norske kroner beløper kjøpene seg til over 25.000 milliarder i perioden fra slutten av februar og frem til slutten av juli, viser sentralbankens hjemmeside.

– Det har hatt enorm betydning for finansmarkedene, mener Ringholm.

Les på E24+ Snart oversvømmes markedet av Norwegian-aksjer

I TAKT: Grafene viser utviklingen i pengemengden (M2) og aksjeindeksen S&P 500 i USA. Vis mer Sparebank 1 Markets/Macrobond

– Blir mer ruglete fremover

Den viktigste faktoren bak børsoppgangen er sentralbankenes enorme kjøp av verdipapirer, mener også forvalter Espen Furnes i Delphi-fondene.

– Det er fortsatt massiv pengetrykking. Vi har sett tendenser til at man jager avkastning, som blant annet har dratt teknologiaksjene. Det vil fortsette, tenker vi. Det vil uten tvil være den største positive faktoren.

– På den negative siden tror vi makrobildet vil stagnere noe fremover. Vi ser nå at corona blusser opp igjen, noen steder verre enn andre steder. Det kan få en effekt på markedet. Vi tror ikke vi skal kraftig ned igjen, men tar bort litt av potensialet på oppsiden og vil nok gjøre at det blir mer ruglete fremover, i verste fall ut året, sier han.

I USA sprengte teknologibørsen Nasdaq gjennom tidligere rekorder i starten av juni. Teknologigiganter som Facebook, Amazon, Apple og Google-eier Alphabet har nå en samlet markedsverdi på over 5.000 milliarder dollar – tilsvarende nesten fem oljefond.

Les på E24+ Stein (39) startet eget investeringsselskap: – Noe jeg har tenkt på i mange år

Forvalter Espen Furnes i Delphi-fondene Vis mer Delphi Fondene

Har tro på grønne aksjer

Oslo Børs har fortsatt litt å gå på før aksjene er tilbake til gamle høyder, men siden bunnen i mars er hovedindeksen opp 34 prosent.

Furnes tror at grønne aksjer fortsatt kommer til å gjøre det bra, til tross for høy prising. Delphi-fondene har lenge hatt stor tro på hydrogenselskapet Nel, og forvalteren sier de har økt posisjonen i panteselskapet Tomra.

– Delvis er det fordi vi liker aksjen, forretningen og vekstutsiktene og eksponeringen vi får via Tomra. Delvis er det fordi vi tror pengeflyten inn i mer løsningsorienterte aksjer fortsatt vil være stor.

Furnes sier han er mer skeptisk til deler av oljeleverandørindustrien.

– Alt som har mye gjeld og mye stål holder vi oss unna for tiden.

Les også Kraftig resultatfall for Oslo Børs-selskapene: – Mange som sliter

Peker på politisk risiko

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank tror de største risikofaktorene er på den politiske arenaen. I det siste har det vært nye gnisninger mellom USA og Kina, og i førstnevnte land er det duket for presidentvalget i november.

Lie sier at USA og Kina snart skal ha et møte om handelsavtalen som ble inngått tidligere i år.

– Et eventuelt sammenbrudd der vil helt klart kunne gi en negativ reaksjon i markedene, og vi har også et presidentvalg som kan føre til at mange bedrifter velger å være litt forsiktige med pengebruken, at de ønsker å ha solide kontantreserver fremfor å øke kapitalinvesteringene.

– Hvis både politisk og økonomisk usikkerhet bidrar til at selskapene holder på kontantene sine fremfor å bruke dem kan det bidra til at vekstmomentet holdes relativt svakt i amerikansk økonomi fremover, sier han.

Her kan du lese mer om Oslo Børs Aksjer Pål Ringholm