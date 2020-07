Trond Mohn laster opp i Bergenbio etter børsfall

Bioteknologi-selskapet Bergenbio faller over 20 prosent på Oslo Børs etter selskapet mistet støtte. Børsfallet får investor Trond Mohn til å fylle på aksjebeholdningen sin i selskapet.

Trond Mohn har onsdag kjøpt Bergenbio-aksjer for 5,68 millioner kroner. Vis mer Mathiesen, Tor Erik H. / SCANPIX

Publisert: Oppdatert: 29. juli 2020 13:19 , Publisert: 29. juli 2020 13:05

Bergensinvestoren Trond Mohn har gjennom sitt heleide selskap Meteva kjøpt 200.000 nye aksjer i bioteknologiselskapet Bergenbio, går det frem av en børsmelding onsdag.

Kjøpet ble gjort til en gjennomsnittskurs på 28,41 kroner, som verdsetter kjøpet til 5,68 millioner kroner.

Etter handelen sitter Mohn med 25,71 prosent av aksjene i selskapet, og er største aksjonær i bioteknologiselskapet.

Stuper på børsen

Mohns aksjekjøp skjer etter at selskapet onsdag faller over 20 prosent på Oslo Børs.

Nedgangen i Bergenbio-kursen skjer etter at selskapet tirsdag varslet at Storbritannias forskningsråd (UKRI) valgte å avslutte støtten for en klinisk studie av Covid 19-Accord (Accelerating COVID-19 Research & Development Platform), som ble gitt til universitetssykehuset i Southampton.

Det vil ikke bli forsket på nye pasienter, men de som allerede er en del av studien vil fortsette i undersøkelsen inntil videre. Bergenbios legemiddel bemcentinib var ifølge selskapet den ledende kandidaten i studien.

Børsvinner siste månedene

Bergenbio har blitt en børsvinner i takt med håpet om at nettopp Bergenbios medisin skulle bli tatt i bruk mot coronaviruset. Aksjen er opp over 150 prosent siden bunnpunktet i mars.

Utfordringen har vært å få tak i nok pasienter som egner seg å være med i studiet, har E24 tidligere omtalt. Pasientene må være syke nok til å bli innlagt – men ikke så syke at de må i respirator.

Bergenbio utvikler først og fremst behandling for leukemi (blodkreft) og lungekreft. Selskapet stammer fra Universitetet i Bergen og har kontor på Haukeland sykehus.

