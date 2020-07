Sterkere enn ventet fra Norsk Hydro: Sliter på flere fronter

Coronasituasjonen fortsatte å prege Hydro i andre kvartal. Redningen ble selskapets virksomhet på Alunorte-anlegget i Brasil.

– Vi er inne i en svært krevende periode, og jeg er glad for at vi evner å ta vare på folk og drift, holde hjulene i gang og sikre likviditeten. Samtidig posisjonerer vi selskapet for fremtiden, sier Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim i en kommentar.

Norsk Hydros justerte driftsresultat før skatt og finansposter (underliggende ebit) havnet på 949 millioner kroner i andre kvartal. Det er en forbedring fra 875 millioner kroner i samme periode året før.

Inntektene på sin side raste til 30,93 milliarder kroner, en nedgang på 21 prosent eller mer enn åtte milliarder kroner mot samme periode året før.

På forhånd var det ventet at selskapet ville legge frem et underliggende driftsresultat på 476 millioner kroner, og en omsetning på 31,64 milliarder kroner, ifølge estimater innhentet av Infront for TDN Direkt.

Resultatet reddes inn av sterke resultater fra Hydros virksomhet ved Alunorte i Brasil. Opptrapping av produksjonen og reduserte kostnader blir opplyst å være årsaken til resultatforbedringen.

Svak etterspørsel

Samtidig trekker svakere priser på alumina og aluminium, samt lavere etterspørsel ned resultatet. Virksomhetsområdene Ekstruderte løsninger, Valsede produkter og resirkuleringsanleggene er hardest rammet.

Hydro legger samtidig til at kapasitetsutnyttelsen startet å ta seg opp igjen ved utgangen av kvartalet. Både Ekstruderte løsninger og Valsede produkter produserer nå med en redusert kapasitetsutnyttelse.

Når det kommer til resirkuleringsanleggene har disse gjennom kvartalet operert med full nedstengning eller redusert kapasitet. Ved utgangen av kvartalet var denne delen av virksomheten i hovedsak tilbake på normalt nivå.

I faktaboksen får du oversikt over resultatene fra alle Hydros virksomhetsområder:

Slik presterte de ulike virksomhetsområdene: Underliggende driftsresultat for de fem virksomhetsområdene i andre kvartal. (analytikernes estimater i parentes): Bauksitt & Alumina: 1,05 milliarder kroner (420 millioner kroner)

Primærmetall: − 37 millioner kroner (– 1,7 millioner kroner)

Valsede produkter: – 57 millioner kroner (– 9,7 millioner kroner)

Ekstruderte løsninger: 89 millioner kroner (– 15,9 millioner kroner)

Energi: 53 millioner kroner (151 millioner kroner) Alle estimater er innhentet av Infront for TDN Direkt. Vis mer vg-expand-down

Tar store nedskrivninger

Flere av Hydros virksomhetsområder tar nedskrivinger i andre kvartal. For konsernet som helhet er nedskrivningene på 1,83 milliarder kroner.

Ekstruderte løsninger bokfører en nedskrivning på 1,5 milliarder kroner. Dette knytter seg til en refleksjon om «lavere vekst i viktige markedssegmenter grunnet de negative makroøkonomiske effektene» av coronakrisen.

Samtidig tar Primærmetalls majoritetseide primærverk Slovalco en nedskrivning på 500 millioner kroner i kvartalet. Hydro opplyser at årsaken til dette er fortsatt svake markedsforhold, i tillegg til verkets «relativt høye» kostnadsposisjon.

Åpner for nye coronatiltak

Hydro har tidligere iverksatt flere effektive tiltak på bakgrunn av den usikre situasjonen som preger markedet. Dette inkluderer tiltak for bevare likviditeten og driftsrelaterte tiltak for å justere kapasitet, redusere produksjon og kutte kostnader.

Konsernsjef Aasheim legger til at det har vært svært viktig for selskapet å opprettholde produksjonen i Brasil, særlig når episenteret for smittespredningen har flyttet seg til Sør-Amerika. Hun åpner også for at det kan bli innført nye tiltak.

– Vi vil vurdere ytterligere tiltak etter hvert som situasjonen utvikler seg, sier Aasheim.