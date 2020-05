Frederik W. Mohn trekker seg fra samarbeidet med Helge Møgster

Mohn og Møgster eier nær halvparten av det hardt pressede offshorerederiet Dof sammen. Nå ønsker Mohn seg ut av samarbeidet. – Han har trekt seg ut av styret og vil nok satse på andre veier, sier Møgster.

Frederik W. Mohn er sønn av Trond Mohn. Vis mer Bergens Tidende/Tor Høvik

Publisert: Oppdatert: 18. mai 2020 10:00 , Publisert: 18. mai 2020 08:02

Bergensinvestor Fredrerik Wilhelm Mohn har besluttet å trekke seg fra det felleseide selskapet Møgster Mohn Offshore, som han eier sammen med Helge Møgsters Laco as, ifølge en melding mandag.

Møgster Mohn Offshore kontrollerer nær halvparten av offshorerederiet Dof, og Mohns exit er ventet å gjennomføres ved at hans eierandeler, rettigheter og forpliktelser i Dof blir fisjonert til et heleid selskap av hans Perestroika.

Mohn er da ventet å å eie rundt 50,6 millioner Dof-aksjer, eller 16,45 prosent av de utestående Dof-aksjene.

– Ikke akkurat solskinn i bransjen

– Forretningsforbindelsen vår er på ferd med å ebbe ut. Det er ikke noe spesielt som har skjedd og ingen splid heller. Det var innebygd i avtalen vår at begge kunne strekke seg, sier Møgster til E24.

– Tror du det er for å trekke pengene sine ut av Dof?

– Det er meget mulig. Han har trekt seg ut av styret og vil nok satse på andre veier. Det er egentlig forståelig. Mer kan jeg ikke kommentere, men det er ikke akkurat solskinn i bransjen, svarer Møgster.

Det har ikke lykkes E24 å komme i kontakt med Mohn mandag.

– Lært meg til at ting kan snu

Offshorerederiet Dof sliter tungt i kjølvannet av oljesmellen i 2014 og har i en god stund vært i forhandlinger med sine kreditorer for å sikre videre overlevelse.

Hovedproblemet til offshorerederiene er en kombinasjonen av lave rater og en høy gjeld, som gjør at de ikke får inn nok penger til å dekke utgiftene til renter og avdrag. Slik har det vært i flere år, tross massive restruktureringer i kjølvannet av oljesmellen i 2014.

– Hva tenker du om din egen Dof-investering?

– Den tenker jeg på hver dag. Nå er det ikke akkurat enormt oppløftende når jeg tenker på det, men jeg har lært meg til at ting kan snu, så vi får se, forteller Møgster.

Skjøt inn penger sammen

I 2017 solgte Mohn alle sine aksjer i Dof til Helge Møgster. Senere samme år gikk Mohn sammen med Møgster om å skyte inn 400 millioner kroner i selskapet.

På høsten i fjor trakk imidlertid Mohn seg fra Dof-styret med umiddelbar virkning, der Møgster er styreleder. Da ble det kjent at Møgster på forhånd ikke var klar over dette, og da E24 snakket med han en uke senere uttalte han at han fortsatt ikke hadde fått tak i Mohn.

Selskapet som nå heter Møgster Mohn Offshore ble opprettet i år 2000, under navnet Dof Holding AS.

Medeiere som Magnus Stangelands Flyfisk og Eidesvik-familiens Caiano har vært inne med mindre eierposter underveis, men Møgster-familiens Laco as sin eierandel var aldri under 80 prosent før Mohn kom inn i 2017, og selskapet byttet navn til Møgster Mohn Offshore.

Laco sin eierandel falt til to tredjedeler, mens Frederik Mohn sitt investeringsselskap Perestroika as eide resten.

Ingen penger skiftet hender da Frederik Mohn og Helge Møgster nå skulle eie halvparten av aksjene i Dof gjennom et felleseid selskap: Perestroika satt allerede på 6,9 prosent av Dof-aksjene, etter å ha deltatt i en rettet emisjon sommeren 2016, i forbindelse med restruktureringen av gjelden i offshore-rederiet.

Solgte unna i fergeaksje

Det skjer flere ting rundt Mohns investeringer om dagen.

Sist uke ble det kjent at han dropper maktkampen i Fjord1 , og har solgt alle sine fergeaksjer for 877 millioner kroner til Sævik-familien. Det tilsvarer en gevinst på nærmere 200 millioner kroner.

