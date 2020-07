Analytiker tror markedet skal ned 40 prosent

Analytiker og kommentator Gary Shilling advarer og sier at markedet ligner 1929, rett før den store depresjonen.

KRISE: Det er ingen tvil om at coronakrisen har påvirket verdensøkonomien. Én analytiker tror ikke markedet har tatt innover seg i hvor stor grad. Vis mer Kevin Hagen / AP

Publisert: Publisert: 7. juli 2020 17:02

Shilling sier i et intervju til CNBC at aksjemarkedet kan stupe mellom 30 og 40 prosent, når investorene innser at den økonomiske gjenoppbyggingen kan ta lengre tid enn forventet.

– Jeg tror vi får en ny nedtur, og det minner veldig mye om det som skjedde på 30-tallet, da man innså hvor stor effekten av depresjonen var og hvor lang tid det kom til å ta før økonomien ville komme seg opp igjen, sa han.

Shilling sammenligner dagens S&P 500-comeback med det som skjedde i 1929, da markedet snudde opp igjen etter en nedtur. Han er redd for at historien kan gjenta seg selv.

– Aksjer oppfører seg mye som i 1929. Nå er det stor overbevisning om at vi får kontroll på viruset og at massiv penge- og finanspolitisk stimuli vil gjenopplive økonomien.

