Oljefondets nye sjef: – Jeg verken kan eller vil utøve min eierrolle

Oljefondets nye sjef Nicolai Tangen sier jobbavtalen med Norges Bank bryter båndene til AKO Capital og til hans personlige formue. – Jeg verken kan eller vil utøve min eierrolle, sier Tangen.

Hedgefondmilliardær Nicolai Tangen blir Oljefondets nye sjef i september. Vis mer RedDotRed/REX/Shutterstock

Publisert: Oppdatert: 28. mai 2020 12:39 , Publisert: 28. mai 2020 12:27

Torsdag møtte Tangen for første gang pressen i Norges Banks lokaler på Bankplassen i Oslo. Da det ble kjent at han hadde fått jobben den 26. mars var han med på pressekonferansen via video fra London.

Tangen og Norges Bank har stått i et stort mediepress etter ansettelsen. Mye av årsaken er Tangens bakgrunn som velstående finansmann med en stor formue og forbindelser til skatteparadiser som Caymanøyene og Jersey.

Nå har Tangen og sentralbanksjef Øystein Olsen undertegnet en ansettelsesavtale som skal sikre at alle båndene til AKO-systemet kuttes mens Tangen leder Oljefondet.

– Jeg verken kan eller vil utøve min eierrolle, sier Tangen.

– Jeg har brutt alle bånd til AKO Capital, sier han.

Den nye Oljefondet-sjefen opplyser at Erik Keiserud som er tidligere styreleder i Folketrygdfondet skal forvalte stemmerettighetene hans i AKO Capital.

En uavhengig tillitsmann, advokat Haakon Blauw, skal representere Tangen i forvaltningen av pengene hans. Formuen hans på rundt syv milliarder kroner skal forvaltes av Gabler Investments AS.

– Jeg gleder meg mer enn noensinne til å ta fatt på oppgaven, sier Tangen.

Hovedtrekkene i Tangens arbeidsavtale med Norges Bank: Tangens stemmerett i det britiskregistrerte hedgefondet AKO Capital skal reduseres til 43 prosent. Det skal oppnevnes en tillitsmann som utøver hans stemmerettigheter i selsakapet, tidligere Folketrygdfondet-styreleder Erik Keiserud

Alt utbytte fra Tangens eierskap i AKO skal doneres til stiftelsen AKO Foundation

Tangen trer ut av alle verv i AKO-selskaper. Relevante styrer skal ikke ha flertall av medlemmer med nære bånd til Tangen

Gabler Investments AS forvalter hans personlige formue i AKO-fondene, og advokat Haakon Blauw skal fungere som fullmektig og håndtere dialogen med Gabler. Tangen vil ikke selv vite hva han er investert i

I en periode på seks måneder etter sin avgang kan Tangen ikke yte tjenester til eller gå inn i verv i AKO-systemet Vis mer vg-expand-down

Kritikk fra representantskapet

Uroen rundt Tangen startet for alvor da VG omtalte at hedgefondforvalteren hadde betalte for flere norske samfunnstoppers tur med privatfly til et seminar i USA, hvor artisten Sting holdt konsert. Her var også avtroppende Oljefondet-sjef Yngve Slyngstad med. Slyngstad har siden beklaget at han tok Tangens privatfly hjem til Norge.

Sentralbanksjef Øystein Olsen avviste at denne turen hadde noe å si for Tangens ansettelse, etter påstander om at det var en «smøretur». Tangen har sagt at han hadde planlagt seminaret i flere år, lenge før det ble aktuelt å søke på jobben som sjef for Oljefondet.

I ettertid har også kontrollorganet Norges Banks representantskap vært kritisk til ansettelsesprosessen. De har bedt sentralbanken forsikre om at finansmannens personlige eierinteresser ikke blir en belastning for Oljefondet og Norges Bank.

Representantskapet har også kritisert at banken ventet for lenge med å sette Tangen opp på søkerlisten, og sier at retningslinjene ikke har vært fulgt.

Tangen selv hevder at at han har handlet i beste mening, og ikke har ment å gjøre noe galt verken med USA-seminaret eller med håndteringen av formuen og eierskapet i AKO Capital.

Tangen sier at han kutter alle bånd til AKO-systemet når han tar over Oljefondet.

– Det synes jeg vi har funnet veldig gode løsninger på, sier han.

– Jeg vil kun ha én hatt, og det er oljefondhatten, sier han.

Dette er spørsmålene

Tangen og Norges Bank har måttet svare på mange spørsmål om eierskapet på 78 prosent i hedgefondet AKO Capital, og hvordan de vil unngå interessekonflikter.

Et annet spørsmål har vært om Tangen må skatte til Norge av alle sine inntekter. Tangen var først skeptisk til dette, men åpnet senere for full skattlegging i Norge.

AKO Capital er registrert i Storbritannia, men forvalter flere fond som er registrert i Irland og på Caymanøyene. Representantskapet har stilt spørsmål til Norges Bank om dette er forenlig med bankens krav om åpenhet.

– Jeg har et nyansert syn på dette, sier Tangen.

– Det har naturligvis skjedd uheldige ting i skatteparadiser, men det betyr heldigvis ikke at alt som skjer der er problematisk, legger han til.

Han sier han hele tiden har skattet til Storbritannia, og at han nå vil skatte til Norge. Han stiller seg bak Oljefondets dokument om skattlegging, som sier at man skal skatte der hvor verdiene skapes.

Norges Banks representantskap vil først gjøre sine avsluttende vurderinger om ansettelsesprosessen 11. juni, opplyser leder Julie Brodtkorp for representantskapet til VG.