Bjørn Kjos har gått fra fly til kryptobank-satsing: – Vi er fullstendig klar over risikoen

Internasjonale pengeoverføringer og utlån med pant i kryptokunst er noen av ideene Kjos-familien har for den kommende banksatsingen. Men først må Finanstilsynet si ja.

VIL STARTE KRYPTOBANK: Bjørn Kjos og familien er største eier i Norwegian Block Exchange, som ble notert på Euronext Growth denne uken. Vis mer

Publisert: For mindre enn 3 timer siden

– Nå prøver vi å gjøre handelsplattformen kjent. Så er det neste skritt. Nå lager vi en bank som kan ta hånd om transaksjonene, sier Bjørn Kjos til E24.

Norwegian Block Exchange (NBX) ble for kort tid siden den første kryptobørsen notert på Oslo Børs sine markedsplasser.

NBX er i dag en handelsplass for kjøp, salg og oppbevaring av kryptovaluta, men har søkt Finanstilsynet om å bli såkalt e-pengeforetak for blant annet å kunne drive med betalingstjenester med kryptovaluta.

Planen er å søke Finanstilsynet om konsesjon for å drive bankvirksomhet i andre kvartal neste år, for å bli den første kryptobanken i Norge.

Norwegian Block Exchange Kundene kan handle med seks kryptovalutaer, deriblant bitcoin og ethereum. Kundene kan bruke norske, svenske og danske kroner, og euro. NBX tar en handelsprovisjon på 0,7 prosent per transaksjon på kryptobørsen, ifølge dokumentet sendt inn før noteringen. I årets ni første måneder var inntektene til NBX på 5,4 millioner kroner, mens resultatet etter skatt var på minus 14,7 millioner kroner. Ifølge noteringsdokumentet økte antallet kunder fra over 25.000 ved utgangen av september til over 35.000 ved utgangen av oktober. Handelsvolumet var på 260 millioner kroner i tredje kvartal, en nedgang fra kvartalet før, men en mangedobling fra samme periode i fjor. Vis mer

Kjos vedgår risikoen i prosjektet.

– Det er alltid risiko, men det var vi som bygget opp Bank Norwegian. Det er ikke ukjent for oss å bygge banker. Vi er fullstendig klar over risikoen når det gjelder krypto og blokkjedeteknologi, sier Kjos.

– Hvis det var noe vi var inne i som hadde virkelig stor risiko, så var det vel egentlig flyselskapet, sier han.

Blokkjede En blokkjede er en distribuert database hvor hver node automatisk verifiserer endringer og tilføyelser som gjøres på noen av de andre nodene.



Blokkjede kan brukes som en digital distribuert regnskapsbok for økonomiske transaksjoner. Denne regnskapsboken er åpen for alle og lagres i hele systemet (desentralisert).



Teknologien ble laget for å støtte opp om bitcoin, men har senere blitt tatt i bruk for en rekke andre kryptovalutaer og andre prosjekter.



Årsaken til at teknologien har oppnådd stor popularitet er blant annet at transaksjoner kan utføres uten noen tredjepart, som for eksempel en bank. På denne måten kan pengeoverføringer eller avtaler inngås uten at partene stoler på hverandre.



Teknologien anses som spesielt sikker på grunn av at blokken hvor informasjonen om transaksjoner (regnskapsboken) lagres får et tidsstempel og har en kode som knytter blokken sammen med alle andre blokker i systemet, og kan ikke endres uten at alle andre blokker også endres. Vis mer

Kjos gikk i 2019 av som Norwegian-sjef etter 17 år bak spakene. Året etter var flyselskapet på randen av konkurs da pandemien traff. Det ble reddet, men aksjonærenes verdier gikk tapt.

Kjos-familien startet kryptobørsen i 2018. Mens Bjørn Kjos er styreleder, er svigersønnen Stig Kjos-Mathisen administrerende direktør. Familien er største eier med rundt 40 prosent av aksjene.

– Det første steget på veien er e-pengeforetak. Der har vi en søknad inne hos Finanstilsynet. Dette er ikke plankekjøring for dem heller, sier Kjos-Mathisen.

NBX-sjef Stig Kjos-Mathisen sammen med kommunikasjonsdirektør Liv Freihow Vis mer

– Når vi har fått den konsesjonen kommer vi til å bygge videre mot å bli en bank, sier han.

Foreslår utlån med pant i kryptokunst

Ifølge Kjos-Mathisen skal banken bruke blokkjedeteknologi til å overføre verdier mellom personer, bedrifter eller banker, hvilket vil være den største forskjellen fra en tradisjonell bank.

Han mener transaksjonskostnadene vil bli lavere.

– Fordi du trenger ikke gå gjennom tre-fire finansinstitusjoner for å sende en verdi.

Han trekker frem andre eksempler på hva som vil skille en slik kryptobank fra tradisjonelle banker. Praksisen med å låne med sikkerhet i et pant vil kunne ta steget ut i den digitale verden, mener Kjos-Mathisen.

– Man har i dag kryptokunst som er digital. Hvis du har et maleri i dag kan du antagelig få pant i det. Kryptokunst går neppe. Men vi, med teknologien vi har, så vil du kunne sette det i pant hos oss og låne på det, for eksempel.

Kjos-Mathisen mener blokkjedeteknologi blant annet kan gjøre internasjonale pengeoverføringer raskere og enklere enn i dag.

– Det største problemet er motpartsrisiko gjennom hele finanskjeden. Hvis du sender til USA eller Sveits er det sikkert i hvert fall tre banker imellom. Alle de tar en valutarisiko fordi man får oppgjør senere. Det skal de ha betalt for.

– Hva er status for bankplanene?

– Vi har faktisk kommet veldig langt. Vi har bygget opp blokkjedeteknologien som er grunnlaget for det vi mener er fremtidens banksystemer, sier Bjørn Kjos.

– De ser fine ut de banksystemene som finnes i dag, men de er tross alt 50 eller 75 år gamle. Det er en helt annen teknologi du bygger på i dag. Derfor kan det også gjøres mye rimeligere, mener han.

Har advart mot kryptorisiko

Norwegian Block Exchange er i dag registrert hos Finanstilsynet.

Ifølge tilsynet er kryptovaluta i hovedsak uregulert, uten et lovfestet forbrukervern for kjøpere. Utover et hvitvaskingstilsyn fører ikke Finanstilsynet tilsyn med norske handelsplattformer for kryptovaluta.

Finanstilsynet har også flere ganger advart folk mot risikoen ved å handle kryptovalutaer.

– En av tingene vi er tydelige på i våre brukervilkår er at det er risikofylt å investere i kryptovaluta i forhold til svingninger. Vi har også en seleksjon i hva vi lister, sier Kjos-Mathisen.

– Jeg tror de aller fleste er klar over at kryptomarkedet er volatilt, sier han.

En tillatelse til å drive som e-pengeforetak stiller flere krav til foretaket, og tilsynet overvåker etterlevelsen av konsesjonskrav. NBX sendte inn sin søknad i august i fjor, og venter et svar innen «relativt kort tid», ifølge et noteringsdokument.

– Reguleringene i dag er ikke tilpasset den nye finansverden som vokser opp. Men jeg mener at man fint kan operere i den. Finanstilsynet får tilstrekkelig tilsyn og mulighet til å kontrollere virksomheten, sier Kjos-Mathisen.

Han trekker frem et eksempel på det han mener er utfordringer med dagens regulering.

– Vi skal drive betalingsformidling med virtuell valuta. En av forutsetningene er at du driver betalingsformidling med et betalingsmiddel. Og er kryptovaluta et betalingsmiddel eller ikke? Allerede der har du møtt den første utfordringen når det gjelder definisjonen.

VEKST: – Vi passerer nok 50.000 brukere av plattformen ved slutten av året, sier NBX-sjef Stig Kjos-Mathisen. Vis mer

Bjørn Kjos sier han håper på mer kunnskap om blokkjedeteknologi.

– Det forbindes i dag med at det er noe skurker driver med. Men du skal være blind skurk for å drive med krypto, for du kan spores. Gangstere driver med ikke-sporbare midler, med fysiske penger.

Han sier at NBX har investert mye penger i å bygge opp plattformer som skal være sikre, et system hvor det «absolutt ikke skal gå an å hvitvaske penger».

– Vi vil at det skal være mest mulig åpent, så folk kan forstå hva det er.

Dataangrep

Flere kryptobørser har de siste årene blitt rammet av hackerangrep.

Senest i sommer varslet plattformen Poly Network om et cyberangrep, der hackere kom seg unna med kryptovaluta til en verdi på over 600 millioner dollar, eller omtrent 5,4 milliarder norske kroner.

Kjos-Mathisen sier at NBX har opplevd forsøk på dataangrep.

– Hacking av kryptoselskaper er vår tids bankran, sier han, og legger til:

– Vi tar selvfølgelig sikkerhet veldig alvorlig hos oss. Vi har hatt flere forsøk på presisjonsangrep mot oss, som vi har oppdaget og monitorert. Vi har ikke hatt noen vellykkede forsøk.

Fått henvendelse fra banker

Norwegian Block Exchange-aksjen har så langt fått en lunken mottagelse. Fra åpningskursen på 9,5 kroner denne uken har den falt til 8,5 kroner.

Selskapet hentet ikke inn ny kapital da det gikk på børs, og har heller ingen planer om det for øyeblikket, ifølge Bjørn Kjos.

– Men det er klart at når vi søker om bankkonsesjon må vi se hva slags krav som kommer fra Finanstilsynet.

– Men det er flere banker som har henvendt seg til oss for å spørre om de kan være med. Så det er forskjellige veier å gå. Det er ikke gitt at vi kommer til å hente inn penger heller, sier han.