Bud på 7,2 milliarder kroner på Kjell Inge Røkke-dominerte Ocean Yield

Et amerikansk investeringsselskap vil kjøpe Ocean Yield.

Kjell Inge Røkke er største eier i Ocean Yield. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Det amerikanske investeringsselskapet Kohlberg Kravis Roberts byr 41 kroner per aksje for alle aksjene i det Kjell Inge Røkke-dominerte skipseiende selskapet Ocean Yield.

Det er en premie på 26 prosent fra sluttkursen på Oslo Børs fredag. Sist gang kursen var på over budprisen på 41 kroner var i februar i fjor.

Styret anbefaler budet og Aker Capital har forpliktet seg til å godta budet.

Aker startet Ocean Yield i 2012 og er største eier gjennom Aker Capital, med 61,65 prosent av selskapet. Ocean Yield har en flåte på i alt 63 skip.

Aker opplyser at salget av aksjene i Ocean Yield vil resultere i frigivelse av om lag 4,4 milliarder kroner til Aker, som vil bli brukt til videre investeringer i gjeldende og nye forretningsmuligheter.

Budet på 41 kroner for i alt knappe 175,3 millioner aksjer i Ocean Yield gir et totalt vederlag på rundt 7,2 milliarder kroner.

Tilbudsperioden er ventet å starte senest 4. oktober i år, mens oppkjøpet ventes å være i boks i løpet av fjerde kvartal.

Aksjekursen til Ocean Yield stiger 26 prosent til budprisen på 41 kroner etter at handelen på Oslo Børs åpnet mandag formiddag.

Problemskip

Analytiker Karl Fredrik Schjøtt-Pedersen i ABG Sundal Collier sier Ocean Yield får en bra premie som følge av oppkjøpet.

– I det som skulle ha vært et utbytte-case, får man nå realisert verdiene ganske fort, sier han.

Budprisen vil bli redusert med beløpet av et eventuelt utbytte eller lignende som Ocean Yield kommer med i perioden frem til oppgjørsdatoen.

Prisen vil også bli økt med eventuelle ytterligere salgspris som Ocean Yield får for produksjonsskipet (FPSO) «Dhirubhai-1» over 19 millioner dollar, hvis skipet selges før oppgjøret.

Ocean Yield og Aker Energy har vært i samtaler om å selge produksjonsskipet «Dhirubhai-1», som har ligget i opplag i Sri-Lanka.

Aker Energy er nå gitt en opsjon for å kjøpe skipet for 35 millioner dollar. Opsjonen kan utøves innen 16 virkedager før oppgjøret av budet eller 15. desember i år.

– Det er i tillegg en fin måte å sikre fortsatt eksponering mot produksjonsskipet, sier Schjøtt-Pedersen til E24.

Etter at skipet gikk av kontrakt i India, har verdien av FPSO-en blitt nedskrevet flere ganger, og Schjøtt-Pedersen påpeker at en kontrakt på skipet kunne ha vært en verditrigger for aksjonærene.

– De får nå en siste sjanse for at verdien skal kunne materialisere seg, sier Schjøtt-Pedersen.

Schjøtt-Pedersen peker på at Aker har pådratt seg forpliktelser i forbindelse med Aker Horizon, samtidig som produksjonsskipet har vært utfordrende. Skipet har tidligere bidratt til at Ocean Yield har tatt milliardnedskrivninger.

Aker Energy har tidligere betalt Ocean Yield 17,9 millioner dollar som kompensasjon for visse tidligere opsjoner i forbindelse med FPSOen samt visse andre tjenester relatert til den. Dermed vil den totale investeringen av Aker Energy for å sikre Dhirubhai være på 52,9 millioner dollar, om opsjonen utøves.

Omsetningsfall

Aksjen til Ocean Yield har ifølge tall fra Infront steget 23 prosent i år, men er fortsatt langt under kursen før coronakrisen slo inn for fullt i fjor vinter.

I årets andre kvartal gikk omsetningen ned til 47,3 millioner dollar, fra 90 millioner på samme tid i fjor.

Ocean Yields resultat før skatt gikk samtidig opp til 27,7 fra 20,5 millioner dollar.

Styret økte også utbytte til 5,70 cent per aksje.

Rederiet har hatt tro på et sterkt 2021, og skrev i forbindelse med andrekvartalsrapporten at forholdene for tørrlast- og containerskip vil bli enda bedre mot slutten av året.

Les på E24+ Disse globale aksjene satser ekspertene på nå