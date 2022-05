Resultathopp for Aker Solutions

Oljeserviceselskapet økte inntektene og inntjeningen i årets tre første måneder.

Kjetel Digre tok over som Aker Solutions-sjef i august 2020.

Aker Solutions legger tirsdag frem tallene for første kvartal, som viser en bedring fra samme periode året før.

Resultatet før skatt ble 281 millioner kroner, mot 206 millioner i 2021.

Inntektene landet på 8,3 milliarder kroner, mot 6,5 milliarder kroner i 2021.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på 598 millioner kroner, mot 429 millioner kroner i 2021.

Ordreinntaket i perioden var på syv milliarder kroner, og selskapets ordrereserve ved utgangen av kvartalet var på 48 milliarder kroner, fremgår det i rapporten.

Basert på den sikrede ordrereserven og den nåværende markedsaktiviteten, ventes inntektene for 2022 fortsatt å ende med en oppgang på 20 prosent fra fjoråret. Selskapet øyner også potensial for et rekordhøyt ordreinntak for 2022–2023, opplyses det.

Aker Solutions er kjent som en stor leverandør til olje- og gassindustrien verden over, og leverer alt fra plattformer til avansert undervannsutstyr (subsea). Samtidig fortsetter den tunge satsingen på å sikre nye inntektskilder, blant annet innenfor fornybar energi.

Aker Solutions var i 2020 preget av coronapandemien og det påfølgende oljeprisraset. Siden en bunn våren 2020, har oljeprisen imidlertid steget rundt 400 prosent til over 107 dollar per fat.

Aker Solutions-aksjen er samtidig opp nær 800 prosent siden en coronabunn i mars 2020.

Aksjekursen ligger før børsåpning tirsdag på 32,06 kroner, tilsvarende en markedsverdi på 15,8 milliarder kroner.