Tangen om lederlønninger: – Uheldig grådighet

Nicolai Tangen advarer i Financial Times mot økende lederlønninger i næringslivet. Overfor E24-podden utdyper oljefondsjefen sitt syn.

Oljefond-sjef Nicolai Tangen går hardt ut mot lederlønninger fredag.

– Her har vi tenkt til å skru til et par knepp til, sier Tangen til E24-poddens Sindre Heyerdahl.

Han snakker om de økende lederlønningene i næringslivet, særlig i USA, et budskap han delte med Financial Times fredag morgen.

Oljefondet, som i snitt eier 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden, stemmer mot lederlønninger på Intels generalforsamling denne uken.

Det samme gjorde de på Apples generalforsamling i mars, der lønnspakken til sjefen i 2021 var beregnet til mellom 91 millioner og 135 millioner dollar.

– Det har eksplodert

Overfor E24-podden utdyper Tangen hvorfor.

– Vi har jo sett at dette har eksplodert, spesielt i USA. Og investorene har ikke brukt mye tid på dette, til tross for at det jo faktisk egentlig «stjeler» penger fra aksjonærene, i enkelte tilfeller, sier han til E24.

Oljefondet reagerer ikke nødvendigvis på nivået, utdyper Tangen, men ofte på strukturen.

– Hvis det ikke er linket til fortjenesten selskapet har, eller hvis det er for kortsiktig, så stemmer vi mot.

– Og her har vi tenkt å skru til et par knepp til. Fordi det rett og slett har gått litt over styr, og vi tenker at det er en grådighet som har kommet inn her som er uheldig. Så her kommer dere til å høre mer fra oss, og vi har stemt mot ganske mange selskaper i år, av denne grunn.

12.000 generalforsamlinger

Amerikanske selskaper har ofte samme konsernsjef og styreleder, påpeker programleder Sindre Heyerdahl i E24-podden, og foreslår at det medvirker til lønnsspiralen.

– Ja, det kan det. Og det er en av grunnene til at vi gjerne vil at de skal splitte rollen. Så vi stemmer imot selskaper som for eksempel Goldman Sachs som har styreformann og CEO i samme person, sier Tangen.

Under finansgigantens generalforsamling i april, stemte Oljefondet riktig nok mot at konsernsjefen skulle sitte i styret. Men lederkompensasjonen fra året før, ble godkjent også av Oljefondet.

Konsernsjef David Solomon i Goldman Sachs fikk total kompensasjon på 39,5 millioner dollar (363 millioner kroner) i fjor, inkludert grunnlønn på 2 millioner dollar, bonus på 9,9 millioner dollar og blant annet aksjeutdelinger på over 27 millioner dollar, ifølge innkallingen til selskapets generalforsamling.

– Det er egentlig litt dårlig kontroll ikke å ha uavhengig styreformann. Nå ser vi at trenden går i vår retning, den retningen vi gjerne vil, men det er en sen utvikling, sier Tangen.

– Så det blir mye avstemninger fremover?

– Ja, vi stemmer på 12.000 generalforsamlinger og 120.000 forskjellige stemmegivninger, så det er en enorm jobb. Vi offentliggjør våre intensjoner fem dager før, så alle kan se hva vi stemmer. Derfor har vi mer innflytelse nå enn tidligere.