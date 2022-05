Asia-børsene stiger etter «stor overraskelse» fra kinesiske banker

Det er bare grønt på børsene i Asia- og Stillehavsområdet fredag morgen. Samme dag har Kina kuttet renten på fem år lange lån.

Elektronisk skjerm som viser aksjeutviklingen på Nikkei 225 indeksen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Dagen etter et kraftig fall på børsene i Asia- og Stillehavsregionen går det oppover fredag.

Slik er bildet rundt klokken 07.00:

Nikkei 225 stiger 1,18 prosent

Hang Seng i Hongkong er opp 1,83 prosent

Kospi i Seoul stiger 1,81 prosent

Shanghai Composite er opp 1,11 prosent

FTSE Straits Times er opp 1,28 prosent

ASX 200 i Sydney stiger 1,03 prosent

Oppgangen kommer blant annet etter at kinesiske banker kuttet renten på fem år lange lån med 15 basispunkt, som kan bidra til å redusere lånekostnader og øke etterspørselen etter lån, ifølge Blomberg.

Den kinesiske referanserenten, som er renten på ett år lange lån, holder de kinesiske bankene på 3,7 prosent.

– Beslutningen kommer som en stor overraskelse, og er uten tvil positiv når det gjelder å øke markedssentimentet, sa Niu Chunbao, fondsforvalter i Shanghai Wanji Asset Management, til Bloomberg.

Høyeste inflasjon i Japan på syv år

Japans kjerneinflasjon steg med 2,1 prosent i april, noe som er det høyeste på syv år. Inflasjonen var som forventet.

Kjerneinflasjonen, som inkluderer energipriser men matvarepriser, var dermed over sentralbankens mål på to prosent.

Veksten var hovedsakelig drevet av stigende energipriser og svakere yen, ifølge Financial Times.

Ekskludert matvarepriser og energipriser, var inflasjonen 0,8 prosent.

Elbilprodusent Nio stiger etter børsdebut

Den kinesiske elbilprodusenten Nio hadde sin Singapore-debut fredag, den tredje børsen aksjen er notert på. Fra før er elbilprodusenten notert i Hongkong og New York.

Aksjen steg nesten 20 prosent ved åpning. Ved 6-tiden er oppgangen på rundt tre prosent, ifølge CNBC.

Den kinesiske elbilprodusenten Nio har utsalgssted på Karl Johans gate i Oslo.

– Nios største utfordring er å sikre stabile forsyningskjeder, sa toppsjef i Nio, William Li, til CNBC.

Den kinesiske elbilprodusenten har måttet belaste kundene mer på grunn av skyhøye priser på råvarer. Likevel forventer Li at etterspørselen etter elbiler vil vedvare – til tross for at den kinesiske regjeringen reduserer subsidier og politisk støtte til sektoren.

Nio leverte mer enn 5.000 biler, ned fra nesten 10.000 leveranser i mars.

Store svingninger på Wall Street

Etter onsdagens blytunge fall, var stemningen nervøs på Wall Street igjennom handelsdagen torsdag. De tre nøkkelindeksene svingte mellom grønne og røde tall igjennom store deler av kvelden.

– Vi tror at volatilitet kommer til å være investorfortellingen for resten av andre kvartal, og helt ærlig, for resten av 2022 også, sa Greg Bassuk, administrerende direktør ved AXS Investments, til CNBC torsdag.