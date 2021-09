Kinesiske myndigheter ber bankene om boliggrep

Kinesiske myndigheter har bedt lokale myndigheter, banker og institusjoner om å hjelpe til med å stabilisere boligmarkedene og beskytte boligkjøperes rettigheter.

Sentralbanksjef Yi Gang hadde møte med lokale banker, bank og verdipapirkontrollører, og boligdepartementet torsdag. Vis mer

Pilene peker i ulike retninger for de store børsene i Asia og Stillehavsområdet torsdag morgen.

Slik ser det ut omtrent klokken 6:

Nikkei 225 i Tokyo ned 0,35 prosent

Hang Seng i Hongkong ned 0,86 prosent

Kospi i Seoul opp 0,50 prosent

Shanghai Composite opp 0,37 prosent

FTSE Straits Times i Singapore opp 0,46 prosent

ASX 200 i Sydney opp 1,50 prosent

Kinesiske myndigheter ber banker støtte boligmarkedet

I Kina har myndighetene bedt de finansielle institusjonene om å hjelpe lokale myndigheter med å stabilisere de raskt avkjølende boligmarkedet, og beskytte rettighetene til enkelte huskjøpere, melder Bloomberg.

I et møte ledet av sentralbanksjef Yi Gang møttes representanter fra landets bank og sikkerhetskontrollører, boligdepartementet og ledere fra 24 banker, ifølge nyhetsbyrået.

De ble bedt om «ta tak og forsterke tilsynssystemet for finansiering av eiendom rundt målet om å stabilisere, tomtepriser, boligpriser og forventninger», siterer nyhetsbyrået fra en uttalelse fra Peoples bank of China.

Det tas som nok et tegn på at myndighetene er bekymret for utfallet av gjeldskrisen i Evergrande.

Det gjeldstyngede eiendomsselskapet har 2.600 milliarder kroner i gjeld. Onsdag hadde selskapet betalingsfrist på et renteavdrag, men for andre uke på rad ble en betalingsfrist nådd uten betaling.

Forrige uke skapte krisen i Evergrande børsuro verden over. Eiendomssektoren i Kina anslås å stå for mellom 15 og 30 prosent av økonomien i landet, og frykten er at en mulig kollaps for Evergrande kan spre seg videre i sektoren, banksektoren og videre til verdens økonomi.

– Møtet forsterker et pågående grep fra kinesiske myndigheter for å adressere den potensielle smitteeffekten risikoen knyttet til Evergrande, sa Jun Rong Yeap, markedsstrateg i IG Asia, ifølge Bloomberg.

Industrien trekker seg overraskende tilbake

Den offisielle innkjøpssjefsindeksen (PMI) for industrien fra Kina endte på 49,6 poeng i september, ned fra 50,1 i august, ifølge Reuters.

I en undersøkelse nyhetsbyrået gjorde i forkant var forventningen at den ville forbli på nivået fra august.

Dermed bikket landets industriaktivitet på siden av 50-poengsgrensen som betyr at aktiviteten går tilbake, skriver nyhetsbyrået.

– Kinas økonomi hentet seg raskt inn fra den pandemiutløste nedgangen i fjor, men momentet har svekket seg de siste månedene, da dens viltvoksende industrisektor har blitt rammet av høyere priser, produksjonsflaskehalser og rasjonering på elektrisitet, skriver Reuters.