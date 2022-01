Mowi vil kjøpe NTS for 13,8 milliarder kroner

Giganten kaster seg inn i maktkampen om laksekonsernet NTS.

Publisert: Oppdatert

Det kommer frem i en melding fra Mowi mandag morgen.

Laksegiganten vil by 110 kroner per aksje for hele NTS. Det tilsvarer en total pris på 13,8 milliarder kroner.

Aksjene vil bli kjøpt ved bruk av 50 prosent kontanter og 50 prosent aksjer, dersom handelen gjennomføres.

Mowi skriver at det har fulgt NTS Gruppen i flere år, og er imponert over hvordan selskapet har utviklet seg.

Ble invitert av aksjonærgruppe

– Vi er invitert av et flertall av aksjonærene i NTS til å komme med et tilbud på NTS-gruppen. Dette er en vennlig respons på den henvendelsen, og et industrielt fremstøt fra Mowi sin side, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim til E24.

– Så håper vi et slikt tilbud kan være attraktivt for selskapets aksjonærer og ansatte, sier han.

Vindheim bekrefter at invitasjonen har kommet fra «blant annet» aksjonærgruppen i NTS, en samling av eiere som har krevd endringer i NTS.

Gruppen ville blant annet kaste største enkelteier i NTS, Helge Gåsø, ut av NTS-styret, men gikk på et nederlag før helgen på en dramatisk ekstraordinær generalforsamling.

Gruppen har tidligere også selv varslet et frivillig bud på NTS, men har også åpnet opp for et salg av sine aksjer.

På spørsmål om det er flere som har ønsket et bud svarer Vindheim at han «ikke ønsker å være for detaljert og konkret på det».

– Er det allerede avtalt hvem som vil takke ja til et bud?

– Det vi annonserer er en hensikt om å fremme et frivillig tilbud på alle aksjene i NTS. Vi er i en tidlig fase. Vi må følge børsreglementet. Selve tilbudet vil komme senere.

Vindheim sier at en betingelse i budet er at Mowi får tilslag for minst 50 prosent av aksjonærene.

– Men det holder, vi trenger ikke mer, sier han.

Vindheim sier at Mowi har fulgt NTS over flere år.

– Vi er imponert over det selskapets ledelse og ansatte har fått til. Og NTS-gruppen passer svært godt med Mowi operasjonelt. Vi håper at vi sammen kan komme i posisjon til å utvikle NTS-gruppen videre.

Tilbudsprisen gir en premie på 18,3 prosent over sluttkursen for aksjene 14. januar, som var siste handelsdag før offentliggjøringen av budet fra aksjonærgruppen.

– Ingenting overrasker meg i denne saken lenger, sier Helge Gåsø som ikke har øvrige kommentarer til budet.

Dette er NTS

NTS er et havbrukskonsern med base på Namdalskysten, som driver med oppdrett, brønnbåt, shipping og servicefartøyer.

I flere år syslet NTS med kollektivtrafikk og ambulansetransport, før det første steget inn i oppdrettsnæringen ble tatt med investeringen i brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport i 2008. Produksjon av laks ble først innlemmet i konsernet i 2017, gjennom fusjonen med oppdretteren Midt-Norsk Havbruk. Året etter fulgte en satsing på oppdrett på Island med Ice Fish Farm.

Selskapet har også slukt selskapet Salmonor, mens Frøy ASA ble børsnotert etter at Frøygruppen ble sammenslått med et datterselskap av NTS.

Tidligere denne måneden inngikk NTS og Norway Royal Salmon (NRS) en transaksjonsavtale med sikte på å slå sammen sistnevnte med NTS’ heleide oppdrettsselskap Salmonor.