Musk får med seg Larry Ellison i kjøpet av Twitter

Den tidligere Oracle-sjefen Larry Ellison og en saudiarabisk prins er blant investorene som vil kjøpe Twitter sammen med Elon Musk. Hvis oppkjøpet lykkes, kan Twitter gå på børs igjen alt om tre år.

Elon Musk kan juble for at han har fått med seg et bra knippe med investorer i kjøpet av Twitter. Det reduserer kraftig antallet Tesla-aksjer som han må stille som pant for oppkjøpet.

Det ser ikke ut til å være en kjedelig dag i Elon Musks liv.

Når han ikke leverer materiale til nye memes på nettet, slik han nylig gjorde sammen med sin mor på en kjendisfest, så sender han stadig ut nye Twitter- og børsmeldinger om Twitters fremtid.

Torsdag ettermiddag kom meldingen om at han får med seg 19 medinvestorer i oppkjøpet av mikrobloggtjenesten.

Musk som er antatt å være verdens rikeste mann, inngikk i slutten av april en avtale med styret i Twitter om å kjøpe selskapet og ta det av børs. Prisen er 44 milliarder dollar, eller i overkant av 410 milliarder kroner.

Investorene han har fått med seg, vil totalt bidra med 7 milliarder dollar, vel 66 milliarder kroner av kjøpesummen. Musk stiller selv trolig med ca. 185 milliarder kroner i egenkapital, mens resten, inntil 180 milliarder kroner, lånefinansieres.

De endelige summene avhenger av om Musk får med seg enda flere medinvestorer.

Verdens 8. rikeste

Den mest kjente av Musks medinvestorer er amerikanske Larry Ellison som gründet databaseselskapet Oracle. Etter å ha ledet Oracle i 37 år, gikk Ellison av som konsernsjef i 2014. Nå bor han på Hawaii og er investor og blant annet styremedlem og aksjonær i Tesla.

Ellison er ifølge det amerikanske businessbladet Forbes verdens 8. rikeste med en formue på ca. 100 milliarder dollar, eller nær 1 billion kroner. Det tilsvarer litt under halvparten av størrelsen på Musks pengebinge.

Også kryptobørsen Binance, forvaltningsselskapet Fidelity og Saudi-Arabias rikeste mann, prins Alwaleed Bin Talal Bin Abdul-Aziz Al-Saud, er blant Musks medinvestorer.

Musk har tidligere uttalt at han har ønsket å få med seg så mange som mulig i oppkjøpet av Twitter.

Kostnadskutt og brukerbetaling

Musk har også uttalt at han ikke er så opptatt av økonomien i oppkjøpet. Men at han er mest opptatt av ytringsfrihet, og at han vil at Twitter skal være verdens fremste digitale arena for meningsutvekslinger.

Men overfor bankene som finansierer Musks oppkjøp, og trolig også sine medinvestorer, har han ført et annet språk. Der har han snakket om både jobbkutt, andre kostnadskutt og nye inntektsmodeller, som mye mer brukerbetaling. Dette melder både nyhetsbyrået Reuters og avisen The Wall Street Journal.

Twitter har alt en ny brukertjeneste med betaling som kalles Twitter Blue. Men Musks tanker om brukerbetaling går langt utover den tjenesten.

På børs igjen i 2025?

Storbankene ville neppe lånt Musk opptil 25 milliarder dollar, tilsvarende nå 235 milliarder kroner, om de ikke trodde på en plan der de får tilbake pengene sine - med renter.

Twitter må de neste årene tjene godt med penger for å betjene all gjelden selskapet skal lastes opp med, hvis da kjøpet blir en realitet.

The Wall Street Journal kan også fortelle at Musk planlegger et comeback på børs for Twitter om kanskje allerede tre år.

Da skal han ha gjennomført mange av endringene han ønsker for Twitter.

Musk har nå over 90 millioner følgere på Twitter. Det er en oppgang på 10 millioner siden han i starten av april annonserte sin inntreden som aksjonær i selskapet.

Børscomeback viktig for medinvestorer

Et raskt comeback på børs er viktig for hans medinvestorer. Disse må tro/vite at de har en exitmulighet om ikke altfor mange år frem i tid.

For at de skal tjene penger på sin investering bør Twitter da relanseres på børs til en høyere kurs enn kjøpesummen på 54,20 dollar pr. aksje.

Én måte å sørge for det på er å øke inntektene. Og tirsdag denne uken tvitret Musk at han trolig vil ta betalt fra både selskaper og myndigheter som benytter Twitter i sin kommunikasjon.

Samtidig lovet han at mikroblogg-tjenesten skal være gratis for «casual users», dvs. brukere som er innom nå og da.

Så spørs det hvordan Musk definerer «casual users».

Venter seg motstand

Men før Musk kan gjennomføre noen av sine mange planer for Twitter, så må han få fullført kjøpet.

Det skal etter planen skje i løpet av høsten i år. Først må aksjonærene stemme ja, og så må ikke ulike myndigheter og aktivister stikke for mange kjepper i hjulene for ham.

Musk er selv veldig oppmerksom på all motstanden som det er mot hans kjøp:

Samtidig prøver han også å ha et mer humoristisk blikk på alt oppstyret som oppkjøpsforsøket har skapt: