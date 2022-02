Inntektene øker for Sats: Omsatte for én milliard kroner

Sats-medlemmene har besøkt treningssentrene oftere enn før pandemiens inntog.

Sats-sjef Sondre Gravir. Vis mer

Treningssenterkjedens inntekter havnet på én milliard kroner i fjerde kvartal 2021, skriver selskapet i den ferske rapporten. Sats leverte over forventningene på inntekter, hvor det var ventet 995 millioner, ifølge data innhentet av Infront TDN Direkt.

Samtidig minker de underskuddet, og resultatet etter skatt havnet på minus 66 kroner. Til sammenligning endte resultatet etter skatt på minus 95 millioner kroner i fjerde kvartal 2020. Inntektene havnet på 846 millioner kroner. Den gang var det en ny runde med nedstenginger, og flere sentre måtte holde dørene stengt.

Her får du en kort oppsummering av de viktigste punktene fra kvartalsrapporten:

Medlemsinntektene havnet på 763 millioner kroner, og andre inntekter på 239 millioner.

Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet var på 483 millioner kroner, sammenlignet med året før hvor egenkapitalen var 885 millioner kroner.

Brutto driftsresultat (ebitda) havnet på 273 millioner kroner, mot 216 millioner fra året før.

Justert brutto driftsresultat før IFRS 16-effekter havnet på 26 millioner i kvartalet, mot minus 32 millioner samme periode i 2020.

Aktive medlemmer

Antallet medlemmer økte med 16.000 i kvartalet, og treningssenterkjeden har nå en total medlemsmasse på 669.000 ved utgangen av fjerde kvartal.

Medlemsinntektene steg med 26 prosent sammenlignet med samme periode i 2020.

– Sats fortsatte å levere sterk medlemsvekst i fjerde kvartal. Salget i andre halvdel av kvartalet ble påvirket av restriksjoner i alle land, og stengte klubber i Finland. Til tross for tunge restriksjoner var besøkene fortsatt like sterke gjennom kvartalet, sier administrerende direktør Sondre Gravir i Sats.

Han legger til at medlemmene er mer aktive, og at besøkene per medlem i studioene var høyere enn nivåene før pandemien, altså i 2019.

Sats planlegger å åpne 15 nye sentre i 2022 og 2023. I kvartalet åpnet kjeden seks nye treningssentre.

Fikk åpne dørene

Treningssentrene har hatt antallsbegrensning og kontaktforbud siden desember, men i starten av februar kunne de åpne dørene for flere.

Treningssentrene har vært rammet av smitteverntiltak gjennom pandemien, og i perioder også vært helt stengt. I Oslo-området ble dørene låst opp igjen i mai, etter at de hadde vært stengt siden november.

I høst meldte Evo, Sats og Naardic om økt aktivitet på sine sentre etter sommeren og gjenåpningen av samfunnet. Sats-sjef Sondre Gravir sa da at aktiviteten var tilbake til «nivået før corona».

I kvartalsrapporten for tredje kvartal at medlemsmassen var tilbake for fullt. Driftsresultatet til kjeden endte på 74 millioner i kvartalet, opp fra 69 millioner på samme tid i fjor.