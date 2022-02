Staten er i pluss i Norwegian

Norwegian-aksjen har mer enn doblet seg siden refinansieringen i fjor vår. Dermed er statens tidligere milliardtap på garantiene som ble gitt til flyselskapet, nå snudd til gevinst.

Staten har nå luft under vingene på sin finansielle investering i Norwegian. Vis mer

For hver 10-øring som Norwegians aksjekurs stiger, så øker verdien av statens investering i flyselskapet med ca. 14 millioner kroner.

Akkurat nå ligger aksjekursen på rett over 13 kroner. På et slikt nivå ligger staten derfor inne med en urealisert gevinst på 100 millioner kroner. Det viser Aftenposten/E24s beregninger.

Det er imidlertid ennå lenge igjen til staten er helt ute av denne ganske så uønskede investeringen. Først i desember 2026 skal Norwegian betale tilbake siste del av et rentefritt lån fra staten.

Den endelige fasiten på den norske stats finansielle støtte til Norwegian gjennom dets krise vil derfor først foreligge da.

Ser verre ut for naboene

Men akkurat nå ser det lyst ut. Og ikke minst ser det mye lysere ut enn det ville gjort dersom den norske stat hadde latt seg overtale til også å investere i SAS under den verste delen av pandemien.

SAS har mistet en fjerdedel av sin børsverdi siden i fjor sommer. Og etter at SAS fremskyndet offentliggjøringen av resultatet for 4. kvartal 2021, så spekuleres det nå om den danske og svenske stat igjen må gå inn med friske penger.

Så sent som under valgkampen i fjor åpnet Ap for at det kunne bli aktuelt for Norge å kjøpe seg inn i SAS igjen hvis det ble regjeringsskifte.

Men siden har ikke det vært noe tema.

Næringsminister Jan Christian Vestre og hans departementsråd Mette I. Wikborg kan smile over utviklingen i Norwegian. Vis mer

Kan bli største eier

Når aksjekursen til Norwegian stiger, så stiger også verdien på et såkalt hybridlån som staten ga til Norwegian i fjor. Dette lånet kan fra mai 2023 byttes om i aksjer.

Hvis så skjer, vil den norske stat ved næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) bli Norwegiand største eier med litt over 12 prosent av aksjene. Staten vil i så fall eie mer enn hva både John Fredriksen og søsknene Christian og Helene Sundt eier i dag.

Vestres forgjenger Iselin Nybø (V) garanterte at staten ikke ville ende opp som eier. Hun sa til Aftenposten/E24 at hun ville selge seg ut av lånet før det kunne byttes om til aksjer.

Dagens næringsminister holder derimot denne muligheten åpen.

– Jeg har ingen ideologiske skylapper på. Jeg kan derfor ikke nå si om det blir aktuelt å selge deler av eller hele vår andel av hybridlånet før mai 2023. Eller om vi vil gå inn for en konvertering til aksjer eller en kombinasjon av dette, sa Vestre i et intervju med Aftenposten/E24 nylig.

– En god eier vurderer alltid sine muligheter, sa Vestre videre.

Staten har to år på seg etter mai 2023, før lånet ikke lenger kan endres til aksjer. Så lenge aksjekursen til Norwegian er over 9,4 kroner, vil det lønne seg å bytte inn lånet i aksjer.

Fikk ja, så nei, så ja

Statens finansielle involvering i Norwegian begynte med at flyselskapet fikk statlige garantier på ca. 3 milliarder kroner våren 2020. Da var Norwegian på full fart mot bakken.

Senere det året fikk derimot daværende konsernsjef Jacob Schram hva han kalte «en knyttneve i magen». Da fikk Norwegian blankt avslag fra den borgerlige regjeringen på ytterligere støtte.

Dette førte deretter til at Norwegian senhøsten 2020 søkte konkursbeskyttelse både i Irland og i Norge.

Stemningen var heller trykket da daværende næringsminister Iselin Nybø i september 2021 sa nei til Norwegian-ledelsens ønske om mer krisehjelp. Vis mer

Staten satset nye 1,2 mrd. kroner

På vei ut av konkursbeskyttelsen våren 2021 ble selskapets finansielle balanse krympet kraftig. Kreditorene måtte ta store tap.

Men denne saneringen av gjeld gjorde at både staten, noen andre av kreditorene og mange nye aksjonærer ble villige til å skyte inn mange nye penger.

Takket være kursstigningen i aksjen, så har verdien av statens investering i hybridlånet siden steget med 650 millioner kroner.

Spås videre opp

Alt avhenger likevel av hvordan Norwegians økonomi utvikler seg de neste årene.

Det er bare en håndfull meglerhus som nå analyserer Norwegian-aksjen. Tre av disse spår at aksjen skal stige ytterligere, til mellom 15–17 kroner.

Hvis den største optimisten av disse analytikerne skulle få rett, vil statens finansielle gevinst stige til 700 millioner kroner.

Og hva er så nedsiden for staten? Den er fortsatt stor. Hvis absolutt alt skulle gå galt og Norwegian går konkurs, selv om ingenting tyder på det nå, kan staten fortsatt tape milliarder.

Men akkurat nå har staten luft under vingene i Norwegian.