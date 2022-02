Historisk Amazon-byks løftet Nasdaq

Ukens siste dag på Wall Street endte blandet for de tre hovedindeksene. Amazons markedsverdi økte med over 1.680 milliarder kroner på én dag – mer enn noe annet amerikansk selskap noensinne.

RAKETTOPPGANG: Aldri før har et amerikansk selskap økt så mye i markedsverdi på én dag som Amazon denne fredagen. Vis mer

Slik så de tre toneangivende indeksene ut ved stenging fredag:

S&P 500: opp 0,52 prosent

Nasdaq: opp 1,58 prosent

Dow Jones: ned 0,06 prosent

Historisk verdiøkning

Etter stengetid torsdag la Amazon frem tall for fjerdekvartal i 2021.

Selskapet noterte en økning i omsetning, og slo analytikernes forventninger hva gjelder inntjeninger på selskapets skylagringstjeneste Amazon Web Services.

Amazon var opp 13,54 prosent ved stenging på Wall Street. Dermed har markedsverdien økt med over 191 milliarder dollar, eller 1.680 milliarder norske kroner, viser Bloomberg-data.

Det er en stor del av det som gikk tapt etter at Meta-aksjen stupte over 26 prosent torsdag og med det barberte bort rundt 2000 milliarder kroner fra markedet.

Det er også ny rekord for børsoppgang målt i markedsverdi på én dag for et amerikansk selskap, 21 milliarder dollar mer enn Apples rekord fra forrige uke, omtalt av Bloomberg.

Kursen er likevel langt fra toppen aksjen så i juli i fjor. Det hører også med til historien at bykset kommer etter et tungt fall dagen i forveien, i likhet med mange andre teknologiaksjer. Amazon falt 7,8 prosent torsdag.

Omsetningsvekst for Amazon

Torsdag kunne Snap rapportere om sitt første overskudd siden oppstarten, da de la frem sin kvartalsrapport for fjorårets siste kvartal.

Selskapet kjent for bildedelingstjenesten Snapchat steg 58,82 prosent fredag.

Rentehopp etter jobbrapport

Fredag har sysselsettingstallene fra USA knust analytikernes forventninger.

I januar ble det skapt 467.000 nye jobber i USA.

Tallet, som ofte omtales som «månedens viktigste tall», måler aktiviteten i verdens største økonomi.

Sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank tror tallene vil gi Fed (Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve red.anm.) ytterligere incentiv til å heve rentene i landet.

– Rentene stiger på nyheten. For aksjemarkedet kan nok dette være negativt, skriver Johansen i en kommentar.

«Månedens viktigste tall» overrasker: Det ble skapt 467.000 nye jobber i USA i januar

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, den såkalte «tiåringen», stiger nemlig til 1,9 prosent etter rapporten. Det er det høyeste på over to år.

– Fed vil helt sikkert starte å heve i mars, og sannsynligheten for et rentehopp på 0,5 prosentpoeng øker trolig, skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i en kommentar.

Vanligvis øker sentralbanken renten med 0,25 prosentpoeng. Dersom Fed øker med 0,5 prosentpoeng vil det være første gang siden 2000.

Turbulent dag for Meta

Meta-aksjen endte dagen ned 0,28 prosent.

Torsdag opplevde tek-giganten Meta et voldsomt fall, da de endte dagen på Wall Street ned 26,39 prosent.

Fredag fortsatte fallet for Facebook-eieren.

Krakket kom etter at selskapet la frem skuffende tall etter børsens stengetid onsdag. Resultatene var dårligere enn det analytikerne hadde forventet. Meta hadde et resultat på 3,67 dollar per aksje, mens analytikerne hadde ventet et resultat på 3,84 dollar per aksje.

– Markedet er fortsatt i et noe ruglete lende, som gjør at om man leverer et litt dårligere resultat enn ventet, får man en voldsom smell. Det er Meta nå et eksempel på, sa investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen, til E24 i går.

Sammen med andre store tek-selskaper, som Snapchat og Spotify, tynget Meta-aksjen Nasdaq. Indeksen endte ned 3,74 prosent torsdag.