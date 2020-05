Milliardunderskudd for SAS etter drivstoffsmell

Ferske tall fra SAS viser de brutale effektene av coronakrisen.

Konsernsjef Rickard Gustafson i SAS. Arkiv. Vis mer Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 28. mai 2020 08:21 , Publisert: 28. mai 2020 08:04

SAS har et avvikende regnskapsår som begynner i november og selskapet slapp torsdag resultatrapporten for sitt andre kvartal, for perioden februar-april.

Rapporten kommer bare en time etter at Norwegian slapp sine tall for første kvartal (januar-mars), som også viser tap i milliardklassen.

Omsetningen til SAS ble nesten halvert, fra 9,87 til 5,26 milliarder svenske kroner, mens det justerte resultatet før engangsposter gikk fra −1,21 til −3,71 milliarder kroner.

Resultat før skatt endte på −3,7 milliarder, mens resultat etter skatt gikk fra −933 millioner til −3,47 milliarder (-3,56 milliarder norske kroner).

I forkant var det ventet at SAS ville gå med et stort milliardunderskudd. Analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank satte tallet til −4,0 milliarder før skatt og uttalte også at han tror SAS vil måtte ut å hente friske penger i en emisjon.

Selskapet opplyser også om at de hadde en negativ effekt fra drivstoffsikringer på 1,47 milliarder svenske kroner (1,5 milliarder norske) i kvartalet, mot samme periode i fjor. Dette skyldes at oljeprisen falt kraftig i starten av året, noe som ga disse kontraktene en negativ verdi.

Den lavere oljeprisen og lavere trafikk bidro imidlertid til at drivstoffregningen totalt sett krympet med om lag 400 millioner svenske kroner.

SAS har på linje med resten av luftfarten måttet ta brutale og kraftige grep for å møte coronakrisen. I slutten av april kom nyheten om at selskapet tror de må kvitte seg med halvparten av de ansatte. SAS-sjefen sier han aldri har tatt en vanskeligere beslutning og at han ikke tror trafikken er tilbake til «normalen» før i 2022.

Likevel har SAS varlset at de forsiktig vil begynne å gjenoppta noen flygninger fra juni, inkludert et par ruter til New York og Chicago.

Pengene renner ut

Coronaviruset og de mange reiserestriksjoner har sørget for at trafikken har bråbremset og at billettinntektene har stupt for flyselskapene. Til tross for at store konstanskutt er iverksatt er ikke dette nok til å hindre at kassene hos SAS og andre flyselskaper blir tømt i et hurtig tempo.

I kvartalet (februar til april) gikk driften til SAS i minus med 1,76 milliarder. I tillegg brukte selskapet 3,33 milliarder på investeringer og forskuddsbetalinger på nye fly.

SAS skal egentlig motta 20 nye fly i år, inkludert fire stykk langdistansefly Airbus A350.

Selskapet startet kvartalet med 6,6 milliarder på bok og hadde dermed 1,54 milliarder igjen. Etter et påfyll av nye lån på netto 2,68 milliarder, endte selskapet april med 4,2 milliarder svenske kroner på bok.

Rett etter kvartalsslutt, i mai, sikret SAS seg tilgang 3,3 milliarder kroner i kriselån med statsgaranti fra Danmark og Sverige.