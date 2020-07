Dette kan Adevinta få i en gigantavtale med Ebay

Den mulige avtalen mellom Adevinta og Ebay vil kunne skape en global annonsegigant. Dersom oppkjøpet blir et faktum, tror analytiker selskapet vil kvesse våpen og innta nye markeder.

OVERSIKT: De grønne feltene viser hvor Ebay har sine virksomheter, de blå Adevinta og de stripete er land hvor begge selskapene har markeder. Vis mer Killian Munch/Adevinta. Grafikk: Vetle Halvorsen/E24

– Dette oppkjøpet kan bli transformerende for selskapet størrelsesmessig, sier analytiker i ABG Sundal Collier, Aksel Ø. Engebakken, til E24.

Han forklarer at dersom Adevinta kjøper opp rubrikkvirksomheten til Ebay vil de kunne få en portefølje som utvider markedsplassen i land Adevinta ikke opererer i.

Ifølge Adevintas nettsider opererer de i 15 land i Europa, Latin-Amerika og Nord-Afrika. Blant de ledende produktene er Leboncoin i Frankrike, InfoJobs i Spania og Subito i Italia.

Ebays rubrikkvirksomhet inneholder merkevarer som Gumtree og Kijiji, og tilbyr annonser i mer enn 1.000 byer verden over.

Skaper nye markeder

Engebakken sier det er typisk å se på overlapp på hvor selskapene er geografisk i samme markeder ved oppkjøp og sammenslåinger. I dette tilfellet er det noen av de samme markedene, men for det meste i forskjellige geografiske områder.

– Man opererer hovedsakelig i forskjellige markeder, slik som Finn.no i Norge, så har du Finn i Tyskland. Om du skal selge bilen din er det relevant om du skal selge på en sånn plattform.

Disse landene er selskapene i: Adevinta:

** Frankrike

** Spania

** Ungarn

** Brasil

** Colombia

** Chile

** Østerrike

** Morocco

** Hviterussland

** Tunisia

** Sverige eBay:

** Danmark

** Belgia

** Australia

** Singapore

** Sør-Afrika

** Polen

** Italia

** Canada

** Nederland Felles:

** Storbritannia

** Italia

** Tyskland

** Irland

** Mexico Vis mer vg-expand-down

– For disse to selskapene er det ikke så mye overlapp i de geografiske markedene. Dette betyr at man ikke får bygget en sterkere markedsposisjon i de eksisterende markedene, men at det blir skapt nye markeder, forklarer Engebakken.

Han legger også til at det derfor er mindre sjanse for at avtalen stanses av konkurransemyndigheter, ettersom det ikke blir et monopol i et land på rubrikksiden.

– Adevinta er store i Frankrike, Brasil og Spania. Ebay sin portefølje er på sin side større i blant annet Canada.

Stor global spiller

Han sier videre at om man ser på det fra et annet perspektiv bygger Adevinta et mye større rubrikkselskap.

– Dermed kan de gå fra å være en regionalt sterk rubrikkspiller til å bli en global rubrikkspiller, sier Engebakken.

Han legger til at Adevinta kan bruke produktutviklingen de allerede har brukt i andre markeder, og kan bruke FoU-midler og funn hvor ressursene allerede har blitt brukt.

– Ifølge rykter vil Adevinta måtte betale omtrent like mye for Ebay-virksomheten som de selv er verdsatt til i dag. Da vil det bli dobbelt så stort. Det er imidlertid med forbehold når man ikke vet prisen.

– Det ryktes også at oppkjøpet vil bli gjort med en blanding av kontanter, og at Adevinta vil utstede nye aksjer for å gjennomføre kjøpet. Adevinta sitter ikke på nok kontanter, og har ikke sterk nok balanse til å ta opp nok gjeld. Derfor vil nok store deler av det eventuelle oppkjøpet bli gjort i aksjer.

I slutten av april la Ebay frem sin førstekvartalsrapport. Den viste at inntektene for rubrikkvirksomheten falt tre prosent til 248 millioner dollar.

Rapporten for andre kvartalet legges frem i neste uke.

For ordens skyld: E24 er et datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte av E24s journalister har aksjer i Adevinta, etter at selskapet ble skilt ut fra Schibsted i fjor, gjennom deltagelse i konsernets aksjespareprogram.