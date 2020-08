Tangens AKO-exit koster eks-partnerne dyrt

Nicolai Tangens innløsning av fondsandeler i tre AKO-fond påfører hans tidligere partnere og stiftelsen AKO Foundation flere titalls millioner kroner i årlig tapte honorarinntekter.

Publisert: Publisert: 27. august 2020 11:23

Det er mange som taper økonomisk på at Tangen måtte selge ut fondsandeler i AKO-fond for 5 milliarder kroner, for å kunne tiltre jobben som ny sjef for Oljefondet fra 1. september.

Taper 50–75 mill i året

I tillegg til Tangen selv, så koster denne flyttingen av penger hans tidligere partnere i det britiske forvaltningsselskapet AKO Capital dyrt.

Partnerskapet i AKO Capital vil totalt gå glipp av rundt 50-75 millioner kroner i årlige forvaltningshonorarer fra Tangens private fondsandeler. De årlige forvaltningshonorarene for AKO-systemets kunder ligger mellom 1 og 1,5 prosent i året, avhengig av hvor lang bindingstid kunden går med på.

Tangens eks-partnere i AKO Capital kan i tillegg risikere å gå glipp av ytterligere titalls millioner kroner i årlige suksesshonorarer som følge av Tangens uttrekk. Dette utløses dersom avkastningen i fondene fortsetter å slå markedet slik fondene har gjort i mange år.

Det er også et åpent spørsmål om hvordan andre, eksterne investorer i AKO-fondene vil reagere på at Tangen trekker seg helt ut. I et brev fra det britiske advokatfirmaet Taylor Wessing i februar gikk det frem at Tangen, overfor dem, hadde gitt uttrykk for at han trodde eksterne investorer ville forvente at han forble investert.

Innløses, selges ikke til andre

Tangens fondsandeler innløses. Det betyr at det ikke er noen andre kunder av AKO-fondene som overtar dem. AKO Capital må derfor selge seg ned i aksjeposter som AKO-fondene sitter på før man kan innløse Tangen.

Tangen ønsker ikke å si noe om hvordan hans tidligere 28 partnere har reagert på at han iløpet av et par måneder nå trekker ut midler tilsvarende nær 3 prosent av den samlede kapitalen under forvaltning av AKO Capital. Om de uttrykte forståelse for hans valg eller om de er skuffet?

«Det er ikke naturlig å gå inn på det», er det korte svaret fra Tangen i en e-post til Aftenposten/E24.

Stiftelsen taper aller mest

AKO Foundation blir, gjennom et nyopprettet datterselskap, den desidert største eieren i AKO Capital. Stiftelsens nye datterselskap, foreløpig kalt SubCo, får 46 prosent av overskuddene i AKO Capital.

Mindre honorarinntekter til AKO Capital betyr mindre utbytter til SubCo, som igjen betyr igjen mindre donasjoner fra SubCo til AKO Foundation. Dermed blir det stiftelsen som taper aller mest økonomisk på at Tangen måtte flytte 5 milliarder kroner fra AKO-fond til bankinnskudd.

Aftenposten/E24 fortalte tirsdag at Tangen selv må betale rundt 15 millioner kroner mer formuesskatt hvert år som følge av flyttingen fra fond til bankinnskudd. I tillegg må han være forberedt på å tape stort i form av lavere forventet avkastning. Han får trolig en rente rundt 0 prosent på bankinnskuddene, mens AKO-fondene som nevnt har gått solid i pluss i mange år.

