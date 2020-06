Analytiker etter Norwegians Boeing-brudd: – Karlsen legger press på Boeing

Flyanalytiker blir ikke overrasket over Norwegians Boeing-grep. Han tror utspillet kan henge sammen med flyprodusentens testflyginger av 737 Max.

PARKERT: Max-flyene har stått parkert siden 12. mars 2019. Dette bildet er fra Gardermoen samme kveld som beskjeden kom. Vis mer Cornelius Poppe / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 30. juni 2020 06:17 , Publisert: 30. juni 2020 00:12

Sent mandag kveld kom bomben fra Norwegian. Flyselskapet har varslet Boeing om at det kansellerer avtalen om kjøp av 97 fly fra flyprodusenten, samtidig som det varsles rettslige skritt mot giganten.

– Dette utspillet fra Norwegian kommer ikke som noen overraskelse. Selskapet har i lengre tid forhandlet med Boeing om en kompensasjonsavtale, uten akseptabelt resultat, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair til E24 mandag kveld.

En lang rekke flyselskaper har fått på plass slike kompensasjonsavtaler med Boeing det siste halvåret, etter at 737 Max-flyene ble satt på bakken i mars i fjor.

– Nå legger finansdirektør Geir Karlsen press på Boeing om å få en avtale på bordet, fortsetter Elnæs.

I en e-post til E24 skriver en talsperson for Boeing at selskapet nå jobber med å finne veien videre, men flyprodusenten vil ikke kommentere forholdet ytterligere.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir. Vis mer Marius Lorentzen / E24

Karlsen: – Ønsker fortsatt avtale

– Vi har ikke kommet til noen avtale med Boeing, vi har fortsatt et ønske om å komme til en avtale, men gjør vi ikke det, så blir det som vi har kommunisert i dag, sier finansdirektør Geir Karlsen til E24 mandag kveld.

Karlsen sier til E24 at dialogen med Boeing har pågått gjennom våren, og at de nå venter at Boeing kommer med et svar til Norwegian.

– Dialogen har pågått i flere måneder, som vi også har kommunisert til markedet, sier Karlsen.

Han vil ikke si noe om størrelsen på søksmålet som Norwegian varsler i meldingen, og sier det blir feil å kommentere saken ytterligere nå.

Startet testflyginger

Mandag klokken 17.55 var Boeing 737 Max for første gang offisielt i luften etter at flyene ble satt på bakken. Dette skjedde i forbindelse med at flyprodusenten og det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) startet testflyginger med modellen.

Elnæs tror Norwegians melding kommer nettopp på bakgrunn av dette.

– Jeg tror dette utspillet fra Norwegian også henger sammen med at Boeings Max gjennomfører re-sertifiseringstester med FAA fra og med i dag, og kan komme tilbake i ordinær drift i 2020 eller tidlig 2021, sier han.

Samtidig åpner han for at det kan henge sammen med at Norwegian tirsdag morgen avholder sin ordinære generalforsamling. Under dette møtet skal det velges et nytt styre.

– Det kan også henge sammen med at snart er et nytt styre i Norwegian på plass. Der får blant annet leasingselskap, noe som gir en betydelig forhandlingsstyrke til Norwegian, sier Elnæs.

Flyene som Norwegian nå avbestiller har ifølge Boeing en listepris på 12,65 milliarder dollar, eller 122,34 milliarder kroner. Det er dog alltid snakk om betydelige rabatter når flyselskaper bestiller mange fly av gangen.