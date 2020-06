Rekyl på asiatiske børser etter Fed-grep

Etter en svært tung start på uken er stemningen en helt annen på de asiatiske børsene tirsdag morgen.

16. juni 2020

Utviklingen kommer etter at den amerikanske sentralbanken mandag ettermiddag kom med et tidligere varslet støttegrep til markedet. Federal Reserve skal nå begynne å kjøpe individuelle selskapsobligasjoner gjennom kredittfasiliteten SMCCF, i tillegg til de børsnoterte fondene som allerede kjøpes.

Bank of Japan har i natt varslet at renten holdes uendret på −0,1 prosent. Samtidig opprettholder den japanske sentralbanken støttefunksjonene som er satt i gang i forbindelse med virusutbruddet.

Slik er utviklingen på Asia-børsene ved 06-tiden:

Nikkei 225 i Tokyo stiger 4,29 prosent

Kospi i Seoul klatrer 4,55 prosent

Hang Seng i Hongkong er opp 2,99 prosent

Shanghai Composite stiger 0,89 prosent

Singapore-børsen stiger 2,58 prosent

ASX 200 i Sydney klatrer 3,80 prosent

Børsras mandag

Utviklingen kommer etter at de asiatiske børsene raste mandag formiddag. Dette skjedde etter at frykten for en ny smittebølge spredte seg over verdens aksjemarkeder.

Kina har de siste dagene opplevd et mindre utbrudd av coronavirus i hovedstaden Beijing. Bare det siste døgnet har 27 tilfeller blitt påvist i storbyen, ifølge NTB.

Oppblomstringen skjedde etter at Beijing i en lengre periode har vært uten bekreftede smittetilfeller.

Både de europeiske og amerikanske børsene var lenge tungt ned mandag før stemningen snudde utover dagen. På Wall Street endte de toneangivende indeksene til slutt i pluss etter Feds støttegrep.