Politirazzia hos tysk eiendomsselskap – Oljefondet eier 14 prosent

Det tyske eiendomsselskapet Vonovia sier de samarbeider fullt ut med politiet etter det uanmeldte besøket, ifølge tyske medier.

Tysk politi har hatt razzia ved Vonovias hovedkvarter i Bochum, ifølge tyske medier.

Eiendomskonsernet, som er notert på Dax, skal være under etterforskning i forbindelse med tildeling av kontrakter til bygge- og anleggsbransjen, ifølge de tyske mediene WDR og Süddeutsche Zeitung.

Statsadvokaten i Bochum har ifølge tyske medier bekreftet at en større politiaksjon pågår, men uten å kommentere innholdet.

En talskvinne for selskapet har uttalt at de ønsker en rask og grundig avklaring, og at de samarbeider med myndighetene.

Hun opplyser samtidig at påtalemyndighetene etterforsker «problematiske prosedyrer» blant enkelte ansatte i tildelingen av kontrakter til underleverandører.

Oljefondet har vært investert i konsernet, som er Tysklands største, siden 2015.

Fondets verdi i selskapet var ved nyttår 26,9 milliarder kroner. Det tilsvarer en eierandel på 14,6 prosent. Det er Oljefondets største enkeltinvestering i et eiendomsselskap.

Aksjen i Vonovia falt brått over 3,4 prosent da nyheten ble sluppet, men har siden hentet inn noe av fallet.