Sjeføkonom om svak krone: – En slags mistillit

Den uvanlig svake kronen rammer forbrukere, og økonomer peker på strukturelle endringer i økonomien. – En slags grunnleggende mistillit, sier sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen.

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

– Den store overraskelsen for meg har vært kronen, sier Andreassen til E24.

Han viser til det at kronen har svekket seg svært mye i starten av 2023. Euroen er nå verdt 11,65 kroner, opp fra 10,49 kroner ved nyttår. Med unntak av noen få dager etter at coronakrisen slo ned i mars 2020 har euro aldri kostet mer for nordmenn.

Dette gjør ferier og importerte varer dyrere. E24 har omtalt utfordringene for norske importører av biler, båter, klær og ski.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets er også overrasket over kronesvekkelsen.

– Kronen har gått mye mer enn man trodde, sier Østnor til E24.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets

Les også Importbedrifter merker den lave kronekursen: – Umulig å forutse

Bøndene rammes av kronen

Onsdag skal bondeorganisasjonene legge frem sine krav til regjeringen i landbruksoppgjøret, etter fjorårets rekordhøye krav. Bøndene sliter med økte kostnader, og den svake kronen bidrar.

– Flere innsatsfaktorer for bøndene er avhengig av handel med utenlandsk valuta, spesielt euro og dollar, sier Anders Bakke Klemoen til E24.

Han er seniorrådgiver i Bonde- og småbrukarlaget og selv melkebonde. Han peker blant annet på at prisen på gjødsel har økt. Den avhenger av prisen på gass i Europa, og påvirkes i tillegg av valutakursene.

– Soya handles i dollar selv om den kommer fra Brasil, og den blir også påvirket av valutakursene. Andre varer som blir dyrere er vitaminer og mineraler, og melasse som er et sukkerprodukt som brukes i fôrproduksjon, sier Klemoen.

Kostnadene omtales i tallgrunnlaget for landbruksoppgjøret, som utarbeides av Budsjettnemnda for landbruket. Der pekes det på renteoppgang og svak krone som gir dyrere import. Noen priser avtok imidlertid gjennom 2022, som dieselprisene.

– Kostnadsveksten innenlands har stagnert noe i det siste, men prisene holder seg fortsatt på et høyt nivå, og svekkelsen av kronen bidrar til at kostnadene holder seg høyere enn det de ellers ville vært, sier Klemoen.

Les også Kronen kan skape rente-hodepine: – Ganske stor ulempe

– En slags mistillit

Jan Ludvig Andreassen hadde ventet en styrking av kronekursen på ti prosent. Det motsatte skjedde. Så langt i år har kronen svekket seg med 11 prosent målt mot euro og åtte prosent mot dollar.

Andreassen peker på at europeiske pengemarkedsrenter fortsatt er lavere enn tilsvarende norske renter. I teorien skal dette kunne bety sterkere krone.

– Og vi har mer lønnsomme næringer enn man har andre steder.

Han mener forklaringen ligger et annet sted enn i forskjellen på rentenivå mellom Norge og euro-området.

– På en eller annen måte må det være en slags mistillit. Folk vil heller ha pengene sine i utlandet enn i Norge. Det er en slags grunnleggende mistillit. Vi kommer ikke unna det.

– Den tror jeg blir vanskelig å snu, sier Andreassen.

Han sier det «kan godt hende at kronen forblir svak».

– Men så er ikke det et kjempeproblem. Med den svake kronen bør politikerne fortsette den dreiningen mot å se hvem som lider, og det er husholdningene. Mens mange eksportbedrifter får her en lottoinntekt.

– Mye penger

Den kortsiktige kronesvekkelsen siden nyttår kan skyldes en rekke faktorer, mener Østnor. Han peker på at renteforskjellene til utlandet har falt, at gassprisen har avtatt og at et skifte i sentralbankene har bidratt til usikkerhet i markedene.

– Det skyldes flere faktorer, og mange av de samme som i andre perioder der kronen har svekket seg mye, sier Østnor.

Han påpeker at kronen også påvirkes av de store pengestrømmene i valutamarkedet. Norges Bank og oljeselskapene veksler mye i valuta i forbindelse med petroleumsinntektene. Det er også forfall i statlige lån, og i disse dager kommer det utbytteutbetalinger fra børsselskapene. Slike pengestrømmer kan påvirke valutakursene.

– Det er snakk om så mye penger at det får effekt på kronen, sier DNBs valutastrateg.

Store endringer i kronen: Før pandemien i 2020 var det ytterst sjelden at en euro kostet mer enn ti kroner. Normalen var syv til åtte kroner

Fra 2015 til 2020 ble det mer normalt at euroen lå på mellom ni og ti kroner

Kronen svekket seg svært mye etter coronakrisen våren 2020, til over 12 kroner mot euro på det verste, før den dempet seg igjen

Etter 2020 har euroen ligget på over ti kroner mot euro i lange perioder. I år har den på ny svekket seg kraftig, og de siste dagene har euroen ligget på over 11,60 kroner Vis mer

– Strukturelle trekk

– Kronen ser ut til å ha etablert seg på et nytt og mye svakere nivå?

– Det er det riktige spørsmålet i mine øyne. At ting svinger med sykliske faktorer, det er ikke noe nytt. Men vi har hatt en kronesvekkelse jevnt og trutt de siste ti årene. Jeg tror det handler om en del strukturelle trekk ved norsk økonomi, sier Østnor.

Østnor peker på flere faktorer som har skilt den norske økonomien fra mange andre land, som at Norge over tid har hatt høy lønnsvekst og høyere prisvekst enn sine handelspartnere.

– Hadde det ikke vært for kronesvekkelsen ville konkurranseevnen vår mot utlandet ha vært mye dårligere, sier Østnor.

Det er forskjell på hvor mye kronekursen og importert inflasjon rammer folk. Men i det store bildet ser det ut til at befolkningen og bedriftene har tålt den svake kronen, mener han.

– Vanligvis skal folk og bedrifter skifte mer over til innenlandsk forbruk når valutaen svekker seg, men det har vi ikke sett i veldig stor grad. Det kan tilsi at dagens kurser ikke er helt feil, sier Østnor.